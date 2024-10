BREEK: Toyota maakt een comeback in de Formule 1

Verrassing: Toyota keert terug in de Formule 1!

Toyota is zich de laatste jaren nadrukkelijk gaan profileren als een merk met sportieve ambities. En hoe kun je dat beter onderstrepen dan door de Formule 1 te betreden? Nu was de vorige keer dat Toyota een F1-avontuur aanging geen onverdeeld succes, maar toch maken ze nu een comeback.

Deze keer pakt Toyota het net even anders aan. Ze bouwen niet van de grond af aan een geldverslindend Formule 1-team. In plaats daarvan gaat Toyota in zee met een bestaand team, namelijk Haas. Een enigszins verrassende samenwerking, aangezien Haas al nauwe banden heeft met een andere autofabrikant (Ferrari). Nu zijn Toyota en Ferrari geen directe concurrenten, maar toch…

Het gaat om een “technisch partnerschap”. Motoren gaat Toyota niet leveren, want Ferrari blijft sowieso nog tot 2028 aan Haas verbonden als motorleverancier. Het gaat vooral om het uitwisselen van expertise, middelen en personeel.

Op dit moment heeft Haas zich al opgewerkt van de achterhoede naar het middenveld. Wie weet kunnen ze met hulp van Toyota verder de weg naar boven vinden. Al heeft Toyota ook geen ervaring met F1-races winnen, want in hun acht seizoenen in de Formule 1 hebben ze nooit een race gewonnen… Wel hebben ze 5 keer Le Mans gewonnen, dus ze kunnen toch wel wat, die Japanners.