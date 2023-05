Verstappen reageert op boegeroep in Miami

De F1 is een sport waar mensen worden uitgejouwd. Boegeroep is het nieuwe normaal.

Natuurlijk is het makkelijker om te zeggen dat vroeger alles beter is. Maar in de F1 is dat soms wel het geval. De Formule 1-fans van vroeger waren petrolheads met een voorliefde voor atmosferische motoren en Enkei-velgen.

Tegenwoordig is de sport groter dan ooit, maar is er ook een ander soort autosportfan bijgekomen. Namelijk de wat meer emotioneel beladen toeschouwer die het gebrek aan moedermelk compenseert door mensen toe te juichen of juist uit te jouwen. En met name dat laatste is voor de F1 een volkomen nieuw fenomeen.

Boegeroep naar Verstappen

Bij de introductie van de coureurs voorafgaand aan de GP van Miami 2023 werd namelijk niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen uitgejouwd. De coureurs werden op basis van hun posities in het wereldkampioenschap naar voren geroepen.

Elke coureur kon rekenen op een applaus en gejuich. Bij Hamilton en Pérez was er extra veel liefde van het publiek, Verstappen was de enige waarbij er naast wat gejuich ook een hoop boegeroep te horen was.

Aan Autosport laat Verstappen weten wat hij er eigenlijk van vond:

Ik denk dat als ik achtraan rijd, niemand zo zou regeren. Het is normaal als je wint en ze vinden het niet leuk wie er wint. Ik vind het allemaal helemaal prima zolang ik maar bovenaan sta. Dat is voor mij het meest belangrijk. Ik pak de troffee en zij kunnen naar hun huis teruggaan en een fijne avond hebben. Max Verstappen, maakt het niets uit. Wint ook.

En Pérez dan?

Nu hadden we ook niet een heel erg andere houding verwacht van de Nederlandse coureur. Over het algemeen is hij vrij stoïcijns hieronder. Daarbij heeft hij het vele malen erger gemaakt in 2021.

De support die ze mij gaven, ik wilde heel erg graag winnen. Dat zou veel voor mij betekend hebben. Sergio Pérez, maakt het heel veel uit. Wint veel minder.

Dan is het nu tijd voor wat broodnodige nuance die alleen Autoblog kan verschaffen. Is het nu héél erg vreemd wat er is gebeurd? Nou, nee. Ten eerste is daar de locatie: Miami ligt in Florida en daar zijn nu eenmaal veel mensen uit Mexico en Latijns-Amerika. Die toeschouwers hebben nog nooit van Hasselt gehoord. Dan is er natuurlijk Lewis Hamilton, die in de VS een heuse celebrity is.

Verstappen won ten koste van Hamilton een kampioenschap (2021) en Pérez is de enige mogelijke tegenstander dit jaar. Daarbij moeten ‘wij’ echt niet roomser dan de Paus willen zijn. Als je gaat naar de GP van Nederland, Oostenrijk of België is het boegeroep richting Hamilton ook niet van de lucht en dan drukken wij ons nog zacht uit.

Enfin, de potsierlijke vertoning kun je hier bekijken!