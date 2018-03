Volgend jaar mogelijk nóg een Nederlander in de F1

Nyck de Vries warmt zich vast op.

Als we de woorden van Nyck de Vries mogen geloven zien we hem volgend jaar terug in de Formule 1. Althans, als hij zijn concullega Lando Norris dit jaar weet te verslaan. Beide coureurs zijn nauw verbonden met McLaren en komen dit jaar samen uit in de Formule 2 voor verschillende teams. Dat vertelt de Nederlander aan tafel bij het Formule 1 Café.

Nyck de Vries zit al jaren in het talentenprogramma van McLaren, maar is nog niet zo lang geleden voorbijgestreefd door het Britse supertalent Lando Norris, die dit seizoen al een officiële testrol voor McLaren bekleed, en zich tevens laat managen door Zak Brown.

De Brit wist vorig jaar op dominante wijze het Formule 3-kampioenschap naar zich toe te trekken, en mag dit seizoen de overstap maken naar de Formule 2, waar hij zal uitkomen voor het Carlin Motorsport, die na enkele jaren afwezigheid terugkeren naar de raceklasse. Nyck de Vries, daarentegen, heeft zich vorig jaar genoeg bewezen om de overstap te mogen maken naar de kampioenen van de afgelopen twee jaren: Prema Racing.

Alles is mogelijk, maar de kans is klein dat Carlin direct voor de titel zal kunnen gaan. Als Prema en Nyck hun vorm vasthouden, zit het er dik in dat er regelmatig overwinningen en podia gepakt zullen worden. Mocht het een head-to-head worden, zoals de Vries beweert, hoeven we niet te twijfelen over de uitkomst.

Dat gezegd hebbende moeten we goed in het achterhoofd houden dat er in de Formule 1 niets zo zeker is als het onzekere. Natuurlijk, nu de Vries dit jaar in de beste auto van het veld zal optreden, zal hij ongetwijfeld een goede kans hebben op de titel, maar zelfs wanneer hij deze pakt, kan ik me niet voorstellen dat het huidige duo plaats zal maken voor Nyck.

Zowel Alonso als Vandoorne mogen dan over een aflopend contract beschikken, de kans dat ze daadwerkelijk vertrekken lijkt me minimaal, zeker nu McLaren de snelheid weer enigszins gevonden lijkt te hebben. Daarbij is een Brits supertalent als Lando Norris, die meedogenloos op de deur blijft kloppen, wel héél aantrekkelijk.

Met dank aan Martijn voor de tip!