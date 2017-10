Wat je moet weten over supertalent Lando Norris

Om maar een heerlijk cliché uit de kast te trekken: is dit de nieuwe Max Verstappen?

Afgelopen weekend werd ‘ie kampioen in de Europese Formule 3 en het is een protegé van McLaren. Hoog tijd om eens in te zoomen op de racecarrière van de Brit Lando Norris. Zelfs onze eigen Max is onder de indruk van z’n 17-jarige collega, dus dat belooft wat.

Norris wordt getipt als de nieuwe reserverijder van McLaren, een rol die nu nog wordt vervuld door wel/niet pensionado Jenson Button. McLaren wil echter de tijd nemen om Norris in lagere raceklassen te laten rijpen. Zo ziet teambaas Zak Brown het liefst dat de jonge coureur een jaartje Formule 2 gaat rijden, waar Nederlander Nyck de Vries ook in uitkomt en die eveneens in het junior-programma van McLaren zit.

Hiervoor was Lando al de jongste wereldkampioen karten ooit en hij is nu met 17 jaar de jongste kampioen in de Formule 3 ooit. Coureurs die rechtstreeks vanuit de F3 naar de F1 overstapten zijn bijvoorbeeld Max Verstappen en Esteban Ocon. McLaren heeft zoals gezegd andere plannen en laat Norris het liefst nog een jaartje F2 rijden.

Overigens begon Norris in de karts en wel op 7-jarige leeftijd. Bij z’n eerste event pakte de piepjonge coureur meteen pole position. Enige tijd later zou hij de jongste wereldkampioen ooit in de karts worden. Lang verhaal kort: Lando Norris is er eentje om in de gaten te houden. Al kan dat natuurlijk niet anders met zo’n knoepert van een achternaam.