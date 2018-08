Audi-baas moet langer blijven brommen

Yo they got me handcuffed I'm down in central booking. Things are fucked up the way my future's looking.

De bovenstaande tekst komt uit het liedje JFK 2 LAX van Gangstarr en wordt direct gevolgd door een positieve wending:

But I’m too fly, I’ma change this scenario. Make some power moves and tighten up my bankroll.

Of Rupert Stadler zich ook uit de nesten weet te werken valt echter nog te bezien, want vanochtend maakte een woordvoerster van de rechtbank in München bekend dat Rupert tegen een langer verblijf in de slimer aankijkt. De gevallen CEO van Audi werd zo’n twee maanden geleden gearresteerd in verband met dieselgate en zit sindsdien in hechtenis in Augsburg. Volgens de rechtbank zijn er ‘sterke verdenkingen’ tegen Stadler, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de geruchtmakende dieselfraude binnen VAG. Zijn verzoek tot vrijlating is dan ook afgewezen.

Audi zelf lijkt intussen al afscheid genomen te hebben van Stadler. Dat wil zeggen, de kans dat Rupert zijn functie als CEO nog ooit kan hervatten is vrijwel nihil. Het zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Maar zelfs áls de rechter uiteindelijk mocht oordelen dat Stadler geen blaam treft, is zijn blazoen alsnog besmeurd. Zodanig zelfs dat de powers that be waarschijnlijk zullen oordelen dat hij niet langer kan fungeren als uithangbord voor en hoogste pief van de boksbeugel.

In de tussentijd neemt de Nederlander Bram Schot de taken van Stadler waar. Helaas voor Bram gaat het gerucht echter al dat voormalig BMW-man Markus Duesmann uiteindelijk definitief als opvolger van Stadler wordt aangewezen. It’s a dog-eat-dog world.