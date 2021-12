DUBBELBREEK: Mercedes trekt keutel in, Verstappen kampioen!

Mercedes trekt de keutel ein-de-lijk in!

Het heeft eventjes moeten duren, maar eindelijk is het moment daar. Mercedes moest vandaag hun protest gaan doorzetten door in hoger beroep te gaan. Er is net bekendgemaakt dat ze daar géén gebruik van gaan maken. Mercedes trekt de keutel in!

Ja zeker, lieve Kijkbuiskindertjes, Mercedes vindt het wel mooi geweest. Dit betekent dat Max Verstappen 100% zeker wereldkampioen Formule 1-rijden is! Daar zijn we heel erg blij mee uiteraard. Helemaal top natuurlijk, maar dat lag stiekem ook wel in de lijn der verwachting. Ondanks dat er voldoende is aan te merken op de gang van zaken, heeft de wedstrijdleiding namelijk niet onreglementair gehandeld tijdens de GP Abu Dhabi 2021, ondanks dat de vrouw van Toto Wolff dat anders ziet.

Mercedes trekt keutel in

Hieronder kun je het statement lezen, dat Mercedes plaatste op hun Twitter-pagina:

FIA keurt eigen vlees

Het bericht van vanmorgen, dat de FIA even flink zijn eigen vlees moet gaan keuren, is dus voor Mercedes aanleiding geweest om de keutel in te trekken. De spreekwoordelijke keutel uiteraard, anders zou het ongezond zijn. Wat dat betreft had Olav Mol het bij het juiste eind.

In het statement wordt nog wel even fijntjes op gewezen dat Lewis Hamilton de beste coureur is in de historie, zowel op als naast de baan en wordt geweldige vent Valtteri Bottas bedankt voor zijn diensten. Uiteraard zijn ze bij Mercedes niet te beroerd om Red Bull en Max Verstappen te feliciteren met hun overwinning.

Waarvan akte!