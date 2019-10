De Need for Speed Polestar komt tot leven!

Van een beeldscherm naar het echte leven.

Hoe dik je wil een Polestar 1 hebben? In november verschijnt er weer een leuk racespel voor op de PC en consoles. Namelijk Need for Speed: Heat. De game brengt het Underground-gevoel naar boven met nachtelijke straatraces. Overdag racen is overigens ook onderdeel van het spel, wat een bepaalde dynamiek zal geven.

Elk Need For Speed-deel heeft een iconische auto. Zo denk je bij Most Wanted aan een M3 GTR, bij de eerste Underground aan een Nissan Skyline en bij Underground 2 aan een groene 350Z. In Need for Speed: Heat speelt de nieuwe Polestar 1 de hoofdrol. Select Studio’s brengt deze auto tot leven door een echt exemplaar om te bouwen naar de auto zoals je ‘m in NFS: Heat zal aantreffen.

De Polestar heeft onder andere een widebody, een enorme achtervleugel en een extreme splitter gekregen. En dat alles in een opvallende gele kleur! Het is een showauto van jewelste geworden. Speedhunters deelde via Facebook enkele foto’s van het project. Need for Speed: Heat verschijnt 5 november op Windows, PlayStation 4 en de Xbox One.

De 600 pk sterke Polestar 1 komt eind dit jaar of begin volgend jaar op de Nederlandse markt. De hybride is er vanaf 159.500 euro.