Waterstof voor vrachtwagens met deze Neptune

Is waterstof straks een serieuze optie voor vrachtwagens?

Terwijl het aantal laadpalen hier in Europa als paddenstoelen uit de grond schieten, is het aanbod van waterstoftankstations nog mild. Er zijn echter autofabrikanten die sterk geloven in de brandstofcel en daarom serieus geld pompen in het ontwikkelen van deze technologie. Een merk dat toekomst ziet in de waterstofauto is Hyundai.

Hyundai overweegt de markt van de vrachtwagens te gaan betreden in de Verenigde Staten en daarom presenteren ze een concept. Het gaat hier om de HDC-6 Neptune. Het uiterlijk is lekker opvallend. Als ik je had gezegd dat deze truck werd geïntroduceerd op de hoogtijdagen van de Walkman had je me ook geloofd. De jaren negentig-vibes zijn groot bij deze HDC-6.

Over de aandrijflijn zelf heeft Hyundai weinig bekendgemaakt. Het merk stelt in 2018 dik 6 miljard dollar te hebben gestoken in de ontwikkeling van waterstof. Dat geld zal niet alleen gebruikt worden voor personenauto’s, maar dus ook voor trucks. De Koreanen zien een toekomst van trucks voor zich die gebruik maken van een brandstofcel. Dit concept is een startschot. De tijd zal uitwijzen of Hyundai zijn gelijk gaat krijgen. Het concept is gepresenteerd tijdens de North American Commercial Vehicle Show.