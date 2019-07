Breek!!!! Williams heeft eerste punten binnen!!!

Jazeker, dit is geen 28 juli grap! Ze zijn gewoon briljant!

Je kunt niet anders dan medelijden hebben met Williams. Het team heeft vele successen meegemaakt alsmede enkele jaren in de middenmoot. Maar zo slecht als afgelopen jaar is het nog nooit gegaan met het team uit Oxfordshire. De dochter van Sir Frank Williams, Claire Williams, probeert er het beste van te maken, maar een Formule 1 team runnen anno 2019 is vrij lastig. Echter, de Minardi-achtige taferelen is niet iets waar ze aan gewend zijn. Het is als een puppy op drie pootjes. Het doet pijn om te zien.

De GP van Hockenheim was een enorm belangrijke race voor Williams. Dit was namelijk hét moment om een puntje weg te snoepen. Waarschijnlijk kregen beide coureurs (Russel en Kubica) de instructie om die zeepkist maar op de baan te houden. Gewoon niet crashen. Het leverde voor Stroll bijna een podium op. Echter, Robert Kubica pakte P12 en George Russel werd 13e en laatste. Zelfs de tot op het bot ge-demotiveerde Lewis Hamilton wist voor beide Williams’ te eindigen.

Godzijdank (voor Williams) was het team van Alfa Romeo in overtreding van artikel 27.1. Beide coureurs hadden kennelijk de koppeling te lang vast gehouden (300 milliseconden) dan toegestaan (70 milliseconden maximaal). Daardoor zijn zowel Kimi Raikkonen als Antonio Giovinazzi gediskwalificeerd. Dit heeft zijn effect op de einduitslag, want beide Alfa Romeo rijders wisten punten te halen.

Romain Grosjean klimt hierdoor op naar P7. Zijn teamgenoot schuift op naar P8. De negende positie is voor een heel erg blije Lewis Hamilton. Hij is nu al 23 races achter elkaar geëindigd in de punten. En dan tromgeroffel, Robert Kubica klimt naar P10. Hiermee heeft de Pool voor het eerst sinds de GP van Abu Dhabi 2010 weer punten gehaald in het Formule 1 wereldkampioenschap. Ook heeft Williams zijn zuurverdiende eerste punt binnen. Hopelijk is de weg naar boven nu gevonden.

Met dank aan Wim voor de tip!