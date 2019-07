Alpina chef: Audi SQ5 is helemaal ruk

Shots fired.

Alpina zet zichzelf in de markt als de snelle BMW optie voor fijnproevers. Een M GmbH product is tof, maar een beetje schreeuwerig en nodeloos hard afgesteld. Voor de ultieme Autobahn cruiser kan je beter in Buchloe aankloppen, zo vinden ze bij Alpina. Gezien deze hang naar de subtiele aanpak, is het opvallend dat Alpina’s productchef Thomas Cornu er onlangs met de botte bijl invloog. Bij de persintroductie van de Alpina B5 Touring in Australië, sabelde Thomas en passant even keihard de Audi SQ5 TFSI (rijtest) neer:

They [Audi] started to produce a new SQ5 with a TFSI engine – and it was rubbish.

Het publiek dacht eerst nog even dat Der Thomas een grapje maakte. Op dat moment had Thomas daar nog een beetje elegant in mee kunnen gaan, maar in plaats daarvan trapte hij zijn voet naar het gaspedaal:

Really, it’s not a good car, and the press was not good, and the car is not selling well – especially in Australia. It’s very low numbers, and that’s why in Europe and Australia they are bringing the SQ5 TDI back again in 2020.

Wow Thomas, vertel ons anders hoe je er echt over denkt. Uiteraard is er wel een reden te verzinnen voor deze ontboezeming. Alpina introduceert namelijk ook de nieuwe XD3 in Australië, met dieselmotor. Dat model wordt waarschijnlijk de verkooptopper van het merk Down Under. Aan de andere kant gaat Audi ook de SQ5 met TDI leveren in Australië en daar had Cornu dan weer betere woorden voor over. Al met al zijn het dus een beetje rare fratsen van Thomas, of vind jij de SQ5 TFSI ook gewoon ruk?