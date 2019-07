Koop de Ferrari 575M van Cristiano Ronaldo

Vergeet el clasico en koop deze klassieker.

Ferrari’s met V12 en een open dak zijn tof, maar Ferrari’s met V12 en een dicht dak zijn vaak toffer. Een goed voorbeeld daarvan is de Ferrari 575M. Hoewel de 575 Superamerica al een stukje mooier was dan de 550 Barchetta, is de dichte variant eigenlijk gewoon mooier, toch?

De 575M werd in 2002 voorgesteld als opvolger van de Ferrari 550, waarmee Ferrari terugkeerde naar het concept van een GT met de motor voorin de neus. De voorganger van de 550 was immers de F512M, de ultieme doorontwikkeling van de goede oude Testarossa uit de jaren ’80 (rijtest) met de motor achter de inzittenden.

Optisch was de 575M (gelukkig) niet zo anders dan de 550, maar stiekem zijn de verschillen onderhuids best groot. De motor is een doorontwikkeling van de V12 uit de 550 met nu iets meer dan 500 pk. Maar vooral de onderstelafstemming van de 575M is compleet anders dan die van de 550. Een tikje softer en minder scherp. Het is net aan wie je het vraagt of dat een vooruitgang is. Journalisten zullen geneigd zijn te zeggen van niet, eigenaren die daadwerkelijk leven met hun auto misschien juist van wel.

Een van die eigenaren was ooit Cristiano Ronaldo. De Portugese goaltjesgetter stond in de tijd van de 575M nog aan het begin van zijn carrière. Dat is natuurlijk tricky, zoveel pk’s in jonge handen. Later schreef Równèldow in Engeland dan ook een 599 GTB af. Maar deze zwart-over-beige 575M overleefde het avontuur met Cristianoeh. En nu kan jij ‘m kopen, voor 139.900 Euro. Geen geld…