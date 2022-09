Porsche Vision GT Spyder is voor de ware purist

De Porsche Vision GT Spyder moet zorgen voor de ultieme rijervaring.

Porsches hebben al jarenlang een heel herkenbare designtaal. Dat komt niet alleen door Harm Lagaay en Michael Mauer. Porsche is een vrij nuchter merk als het om styling gaat. Dus zelfs supercars als de 959, Carrera GT en 918 Spyder ziet er relatief functioneel en eenvoudig uit.

Een 959 is een 911 met achtervleugel, een Carrera GT ziet eruit als een Boxster en de 918 eveneens. Tuurlijk, de supercars zijn lager en breder, maar niet veel dramatischer.

Dat geldt ook voor de op Twitter onthulde Porsche GT Vision Spyder. Sterker nog, daarbij heeft de designafdeling zich er vrij eenvoudig van afgemaakt. Het is namelijk een zeer eenvoudig gestileerde auto, zeker als je bedenkt wat het prestatiepotentieel is.

Open versie

De auto in kwestie is de Vision GT Spyder. Dat GT staat voor Gran Turismo en is geen hoedtik naar de nieuwe auto van @RubenPriest, maar het spel waarin je de auto kunt rijden. Want ja, ook dit is zo’n wagen die je al kunt rijden op de Playstation, maar (nog) niet op het asfalt.

De Spyder is de open versie van de Porsche Vision GT Coupe. Nu was dat al een spectaculaire en gave auto, maar de Spyder klopt ergens nog beter. De auto doet wat denken aan de vederlichte Bergspyders van weleer. Dat komt mede omdat het een Monoposto is, dus voor slechts 1 persoon. Die heeft dan een klein ruitje om de ergste rijwind uit je wenkbrauwen.

Motor Porsche Vision GT Spyder

En rijwind zul je krijgen, want het apparaat is heel erg snel. In totaal heeft de auto 1.300 pk tot zijn beschikking dat over alle vier de wielen verdeeld wordt. Daarmee kun je in 2,1 seconden naar de 100 katapulteren.

Net als de dichte versie is de Porsche Vision GT Spyder een digitale concept die je enkel en alleen kunt rijden in het spel van Polyphony Digital. Echter, het kan zeker zo zijn dat er technische of designelementen naar een productie model komen.

De nieuwe Boxster komt er binnenkort aan en deze zal geheel elektrisch zijn. Het zou ons niet verbazen dat de auto wat stylingelementen heeft van deze Vision Gran Turismo Spyder.

Meer lezen? Dit zijn 11 gave concepts die JIJ kunt besturen!