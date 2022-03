Breek! Haas verbreekt contract met Nikita Mazepin

Letterlijke breek: de Russische jongeling Nikita Mazepin rijdt officieel geen meter meer voor Haas F1.

De oorlog in Oekraïne door Rusland beïnvloedt alles. Ook in de automotive sector. Fabrieken, banden met het land, maar ook de Formule 1. De FIA maakte al bekend dat er niet geracet gaat worden in Sotsji vanaf nu. Ook rondom de Russen in de autosport gaat het niet helemaal van een leien dakje.

Nikita Mazepin

De inmiddels veel besproken Nikita Mazepin, die vorig jaar voor Haas reed, heeft een onduidelijke toekomst voor de boeg. Officieel mogen Russische sporters meedoen in de F1 mits ze zich uitspreken tegen de acties van Vladimir Poetin en voor een neutrale partij uitkomen (dus niet voor Rusland met een Russische vlag). Een moeilijke positie, waar het grote deel ook niet in handen ligt van de 23-jarige Rus. UralKali zal er ook vast niet tevreden mee zijn dat Haas direct de UralKali-stickers van de auto’s af haalde. Mazepin in het stoeltje en het bedrijf de auto en het team laten sponsoren was immers een gecombineerde deal. Volgens bronnen gaat rijden met Mazepin hem dus niet worden dit jaar.

Officieel: Mazepin exit

Het hoge woord is er nu uit via de Formule 1: Nikita Mazepin en Haas doen geen zaken meer. Sterker nog: het contract tussen Haas en titelsponsor UralKali van Mazepin senior is ook beëindigd. Over en uit: geen Mazepin meer in de F1. Kans op terugkeer: momenteel niet groot.

En nu?

Hoe nu verder? Haas heeft immers de VF-22 die betaald is met UralKali-geld helemaal klaarstaan en Gene Haas, eigenaar van het team, kan het volgens hemzelf financieel redden. Van geldgebrek is dus geen sprake. Ook blijft het stoeltje naast Mick Schumacher niet leeg: in ieder geval voor de aankomende testsessies in Bahrein zit Pietro Fittipaldi in het stoeltje van Mazepin. De naam Antonio Giovinazzi blijft her en der vallen als ‘logische keuze’, maar Fittipaldi is de reserverijder en dus misschien wel een nog logischere keuze. Bovendien willen we allemaal graag @Edge een pizza Hawaï zien eten.

Geen UralKali, geen Nikita Mazepin en een gevulde Haas-auto. Het seizoen is nou al weer op volle toeren voordat de eerste race is begonnen.