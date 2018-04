Duitse justitie deed vandaag invallen bij Porsche

Diverse kantoren van Porsche kregen vandaag onverwacht bezoek.

Het dieselschandaal binnen de Volkswagen Groep is nog lang niet van de verleden tijd. Vandaag doorzochten Duitse aanklagers diverse kantoren van Porsche in het Bavaria en Baden-Wuerttemberg gebied. Zo’n 160 medewerkers van de Duitse justitie bezochten de kantoren.

Er zijn drie verdachten in beeld. Eén van hen is werkzaam binnen de directie van Porsche. De derde verdachte werkt niet meer bij Porsche AG. De invallen zijn onderdeel van een onderzoek dat momenteel gaande is. Justitie verdacht de (ex)-Porsche medewerkers van onder meer fraude met betrekking tot emissietesten van diesel personenauto’s. Een woordvoerder van Porsche heeft de invallen bevestigd, maar weigert momenteel commentaar te geven over de zaak.

Naast Porsche werden vandaag ook twee kantoren van Audi doorzocht met betrekking tot hetzelfde onderzoek. Het ging hier om de kantoren in Ingolstadt en Neckarsulm.