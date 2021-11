Obscure sedan voor student (5K) – Autoblog advies

Als je student bent en per geen Benz of BMW wenst, wat is dan een leuke obscure sedan?

Bij veel aanvragen zien we dat Duits en premium heel erg ‘in’ is. Dat is helemaal niet erg. In Nederland zijn Duitse premium auto’s niet zo gek veel duurder dan buiten Europa het geval is. En als het prijsverschil dan toch zo klein is, stappen veel mensen graag over op Duits premium. Het nadeel is dan wel dat de meeste mensen de leuke aparte auto’s overslaan en een standaardkeuze maken.

Obscure sedan

Voor Nick is dat niet echt leuk, want hij wil juist iets aparts en bijzonders. Een heerlijk obscure sedan met een beetje power en lekker veel luxe. Kan dat? Hij heeft ongeveer 5.000 euro te besteden. Op dit moment rijdt Nick een Lexus IS200, maar de kleppen zijn helaas doorgebrand. Lang leve de LPG-installatie.

Nick wil zo veel mogelijk bang-for-buck qua auto. En oh ja, het mag geen Volkswagen zijn. Jammer, want we hadden een leuke Yolo in gedachte (de Phaeton pik je nu voor 5.000 euro op bij een particulier…). Gelukkig zijn er nog heel veel andere mogelijkheden.

De wensen en eisen van Nick voor een obscure sedan kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige / vorige auto’s: Seat Arosa TDI, Lexus is200, Renault Megane,Suzuki ignis sport, Daihatsu yrv turbo, VW Beetle, VW Lupo, fiat seicento Koop / lease: Koop Budget: 5.000 euro Jaarkilometrage: 20.000 Brandstofvoorkeur: Benzine of LPG Reden aanschaf andere auto: Kleppen van de Lexus doorgebrand door LPG Gezinssamenstelling: 1 Voorkeursmerken / modellen: Luxe of snelheid (-8 seconden), sedan No-go merken / modellen: Alfa Romeo, VW (gewoon te duur als occasions vergeleken een Seat of Skoda en sinds Audi)

Skoda Octavia vRS (1Z)

€ 5.500

2006

235.000 km

De eerste generatie Skoda Octavia RS is met gemak te vinden in het budget. In principe is die ook nog eens betrouwbaarder. Daarbij heeft die eerste generatie meer een ‘wow-factor’. Toch raden we aan om naar een Gen-II te kijken als je een leuke auto wenst. De 2.0 TFSI kun je he veel beter kietelen en als je dat niet doet, is er veel meer power voorhanden. Ook is de 2.0 een stukje zuiniger. Wel zijn er wat issues met schraapveren, maar dat is bij de meeste wel gebeurt. Zeker de exemplaren waar al wat meer mee gereden is. Check dus even goed de documentatie ervan.

De Octavia RS is heerlijk incognito. Bijna niemand ziet dat jouw Tsjechische sedan een stuk sneller is dan hun auto. Maar daarmee is het meer een sleeper dan een obscure sedan. In het interieur is het niet slecht voor elkaar, maar de ambiance is functioneel Tsjechisch. Niet gezellig, aangenaam of behaaglijk. De stoelen zijn dan weer wel prima en de zitpositie is zeer puik te noemen. Qua onderhoud en onderdelen kun je overal terecht met de VW-techniek. Wel heb je met dit budget te maken met exemplaren met veel kilometers, dus check sowieso ons Skoda Octavia aankoopadvies! Leuk alternatief van hetzelfde formaat: de Volvo S40 T5.

Honda Legend (KA9)

€ 4.885

1999

185.000 km

Een van de meest favoriete auto’s van ondergetekende. De Honda Legend is een auto waar Honda traditioneel gezien veel te veel hun best op heeft gedaan. Alleen was de auto dermate eenvoudig en ingetogen vormgegeven dat niemand het op is gevallen. Niemand kijkt dus een tweede keer op. De Legend is een onopvallende obscure sedan, dus. Vanwege de uiterst bescheiden krachtbron (een 3.5 V6 met slechts 205 pk) is het ook geen sleeper of zo.

Gek genoeg is de Legend wel de ideale auto voor mensen die veel in Nederland rijden. Want tot 150 km/u is ‘ie echt vlot zat en daarboven loopt ie prima door. Aan boord is het bijzonder stil. Dit is echt een kwaliteitsproduct dat gevoelsmatig meer tussen de Lexus GS en LS in zit dan dat het een rechtstreekse GS-concurrent is. Nadelen: niemand heeft er van gehoord, dus je moet ‘m oprijden.

Lexus GS300 Executive (S160)

€ 4.500

2000

270.000 km

Uiteraard kunnen we de Lexus GS300 niet niet benoemen. Het is namelijk precies wat je wilt in een auto (en Nick benoemde ‘m ook in zijn aanvraag). De GS300 van de tweede generatie is een zeer onderschatte auto. Sterker nog, qua rijeigenschappen was deze generatie beter dan zijn opvolger. De motor is een 2JZ, wat spannender klinkt dan dat het is. De Supra had gewoon een ‘sedan’-motor met twee turbo’s. Het is hoe je ernaar kijkt. Met 220 pk is de motor krachtig voldoende voor ons landje.

De zes-in-lijn loopt zo mogelijk nog mooier en soepeler dan de V6 in de Honda. Qua interieur merk je wel dat deze uit uit de jaren ’90 stamt, maar is dat een probleem? De tellers zitten overigens erg gaaf weggewerkt en je kan eenvoudig een eigen radio met navigatiemodule en Apple CarPlay monteren. In vergelijking met de Honda zijn de Lexussen wat duurder, of hebben ze meer gelopen. Lexus heeft een behoorlijk goede naam als het aankomt op steengoede occasions en dat zie je in de prijzen.

Hyundai Grandeur 3.3i V6 Style (TG)

€ 3.650

2005

170.000 km

Ja, een Kia Opirus is een geinig ding en een zeer originele keuze. Maar het is ook een best lelijke auto. Daarbij was ‘ie ook niet echt denderend. Het is een leuk ding omdat ‘het een obscure sedan is, maar die obscuriteit is dan eigenlijk de enige reden. De Hyundai Grandeur is een stukje moderner en dat zie je in de uiterst strakke styling. Dit is gewoon een gaaf ding, zeker als je ‘m in het echt ziet. Het is echt een lel van een auto. De motor is een 3.3 V6 met meer dan 235 pk, dus in dit lijstje kom je goed mee. Sterker nog, op de Autobahn kun je menig BMW nog verrassen met het snelheidspotentieel van de Hyundai.

Nadelen? Het interieur is super luxe qua uitrusting, maar niet qua ambiance of materialen. Maar het is zeker beter dan oude XG’s of die Kia Opirus. Ook hier kun je redelijk eenvoudig een Apple Car Play unit plaatsen dankzij een groot subbel dun gat in het midden. Wat dan wel heel erg prettig is, is de prijs. Je hoeft niet eens je gehele budget erop stuk te slaan. Ook lekker: de auto heeft dan ook nog niet eens de hele wereld rond gereden.

Chevrolet Epica 2.5 Executive (V250)

€ 3.750

2010

110.000 km

Nog een auto waarbij je je budget niet op kunt krijgen is de Chevrolet Epica. Zelfs deze Executive met 2.5 motor is minder dan 4.000 euro. En dan te bedenken dat ‘ie iets meer dan een ton heeft gelopen! De neus lijkt wat op die van een E60 5 Serie, waarschijnlijk om een hoedtik uit te delen vanwege diens motor. De Epica heeft namelijk een heuse zes-in-lijn in het vooronder liggen! De 2.5 produceert met moeite 150 pk, maar dat mag de pret niet drukken.

Qua uitrusting zit je goed met deze Koreaanse slagschepen. Wel is de Epica merkbaar een maatje kleiner dan de Grandeur. Tevens heeft de Epica niet het epische grandeur van de Grandeur. Maar ja, het kost dan ook niet zoveel en is zo goed als nieuw. Ongeveer. Maak overigens niet de fout door een diesel te nemen, dat zijn namelijk géén zes-in-lijn motoren. Dan is het helemaal een obscure sedan, maar niet een leuke.

Ford Mondeo 3.0 V6 Titanium

€ 4.550

2005

165.000 km

We wilden eigenlijk een Volkswagen Passat W8 aanraden. Dat is pas écht een obscure sedan. Toch hebben we het maar niet gedaan, want om heel eerlijk te zijn is het helemaal geen leuke auto. Die motor is het hoogtepunt. De Ford Mondeo heeft een veel prettiger chassis. De besturing is directer en biedt veel meer feedback. Dat niet alleen, de koets helt minder en de auto voelt stabieler aan. Het bijzondere is dat het nauwelijks ten koste gaat van het comfort.

De Mondeo 3.0 V6 Titanium was een soort ‘ST220-light’. De motor is bijna identiek, het scheelt een handjevol pk’s. Ook is het chassis iets minder sportief en het interieur is luxer. Maar de rijbeleving is grotendeels hetzelfde. Een ST220 met meer kilometers kan prima in het budget. Als kilometerstanden niets uitmaakt is een derde generatie Mondeo met 2.5T ook mogelijk!

MG ZT 190

€ 3.950

2003

120.000 km

Een schromelijk onderschatte auto is de Rover 75 en diens sportieve broertje, de MG ZT. Rovers mochten niet sportief zijn van toenmalig eigenaar BMW, dus de MG ZT kwam pas toen de Phoenix Group de boel overnam van de Duitsers voor 10 pond. De KV6 levert un de ZT 190, inderdaad, 190 pk.

De motor klinkt duurder en sterker dan dat deze is. Het is geen racemonster, maar in vergelijking met een BMW 2.5 zes-in-lijn uit deze periode pakt de Rover motor beter op onderin de toeren. Qua rijden is de auto een van de fijnere voorwielaandrijvers van zijn tijd. De auto doet in meerdere opzichten aan de Ford Mondeo. Wel is het interieur van de MG een stukje fraaier.

YOLO: Cadillac CTS 3.6 Sport Luxury

€ 4.850

2007

95.000 km

In het budget kun je bijna elke Cadillac sedan kopen die je wilt. In alle gevallen is het een obscure sedan. De BLS is een Saab 9-3, mar dan nog obscuurder. Een Seville SLS of STS is ook mogelijk. In alle gevallen heb je een auto met overdwars geplaatste motor en voorwielaandrijving. Met de CTS heb je de motor in lengte geplaatst én achterwielaandrijving. Ondanks de maffe looks van dit apparaat zijn de rijeigenschappen meer dan puiks.

Sterker nog, BMW was sinds de E39 een beetje soft geworden en de Cadillac is aanzienlijk sportiever en strakker dan de BMW. Kortom, een heerlijk obscure sedan waarmee je echt een statement maakt. De motor is goed voor meer dan 250 pk. We vonden zelf een origineel Irmscher getuned exemplaar voor minder dan 5.000 euro!

