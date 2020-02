Brexit zorgt voor meer MINI’s “Born in the Netherlands”?

Onze fabriek moet uitkomst bieden voor het Britse merk.

Niks is perfect. Alles heeft overtuigende voordelen, maar bij die voordelen komen altijd een paar nadelen. De kunst is om die nadelen zo veel mogelijk naar je eigen hand te zetten. Gisteren nog had MINI voor hun wereldwijde modellengamma leuke ideeën, maar op Europees gebied moet er even flink gediscussieerd worden.

“Quintessentially British”

Als je het hebt over auto’s die in hart en nieren Brits zijn, komt daar vast het merk MINI in voor. Wellicht heb je het dan over het klassieke exemplaar uit de jaren ’60, maar ook nu kun je nog MINI’s kopen. De basis wordt geschetst door BMW en dus doet het merk nu zijn best om quintessentially British te blijven. Grappige knipogen, retro-design, maar ook het feit dat een groot deel van de productie nog plaatsvindt in de MINI Plant Oxford. Brits design en Britse fabricage. Klinkt als het klassieke recept: een voordeel!

Brexit

Het nadeel aan deze strategie is dat de Britten niet meer bij de EU willen. Na meerdere jaren(!) Brexit hier, Brexit daar, is het dan eindelijk zo ver: vanaf 31 januari zoeken zij het zelf uit. Daar kun je lange en korte politieke discussies over voeren, maar de EU is handig voor handel drijven en internationale samenwerkingen op het gebied van industrie. Dat wordt lastiger, wellicht kostbaarder en sowieso omslachtiger. Autofabrikanten die een grote fabriek in het VK hebben, switchen dan ook naar een fabriek op ‘het vaste land’ om binnen de EU-grenzen te vallen.

MINI komt dan automatisch in een spagaat. Want uiteraard is het je trots om Brits te blijven. Maar auto’s worden er onnodig duur van. Bovendien heeft MINI al een fabriek op het vaste land: VDL Nedcar in Born schroeft tegenwoordig MINI’s in elkaar.

Bezuinigen

MINI bereidt zich voor op de onstuimige situatie die de Brexit kan betekenen voor het merk. Zo wordt het platform voor de opvolger van de huidige MINI Hatchback (F56) uitgesteld. Het kost enorm veel om een nieuw platform te ontwikkelen, helemaal met de nieuwe ‘Brexit-tarieven’. BMW, het ‘management’ van MINI, wil even afwachten met wat voor tarieven de handel tussen de EU en het VK oplopen. Is dat meer dan BMW wil investeren, dan is er een probleem.

Born in the Netherlands

De oplossing lijkt dan meer MINI’s naar Born toeschuiven. Momenteel wordt net iets minder dan de helft van de totale MINI-productie in Born gedaan. Als de in Engeland geproduceerde MINI’s te duur worden, is de kans groot dat het merendeel in Nederland gebouwd gaat worden. Daarmee wordt MINI meer Nederlands dan ooit. Hoezee!

Complicaties dus. In ieder geval moeten we dus nog even wachten op de volgende generatie MINI, die volgens de voorspellingen in 2020 of 2021 zou komen. De met MINI’s gevulde Autoblog-garage zat er al met smart op te wachten. (via Reuters)