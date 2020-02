Nederlander maakt TeslaCam eenvoudiger

Gemak, daar houden we van.

De dashcam werd ineens razend populair door Russische filmpjes. De entertainmentwaarde is echter niet de reden dat ondertussen half Rusland er eentje achter de binnenspiegel heeft hangen. In Rusland gebeuren namelijk veel ongelukken en vooral ongelukken waar er iets extreem doms gebeurt. Met een dashcam hoef je niet met vingertjes te wijzen: de beelden laten zien wat er gebeurde. En vooruit, als je die bevindingen daarna op YouTube zet, heb je die entertainmentwaarde er ook nog bij.

TeslaCam en Sentry Mode

Er zijn echter weinig auto’s waar een dashcam af fabriek ingebouwd zit. Bij Tesla krijg je sinds een recente update wél een dashcam, gratis en voor niets. Dat is echter niet omdat Musk fan is van Russische taferelen op de weg. Nee, het is eigenlijk een feature uitbreiden. Een Tesla zit sowieso vol met camera’s, om Autopilot zijn nodige ogen op de weg te geven. Het enige wat er verandert is dat die camera’s nieuwe functies krijgen. Niet alleen een dashcam, maar ook Sentry Mode. Dan fungeren alle camera’s als beveiligingscamera’s. Zo kun je zien wie er zo stoer was om een dikke kras in je Tesla te zetten. Dan heb je beeld om aangifte te doen.

Nadeel

Het enige nadeel is nu nog het exporteren van het gemaakte beeld. Dat moet namelijk door een USB-stick in de middenconsole te steken. Om vervolgens het beeld te zien op je laptop moet je de USB-stick uit de auto verwijderen en in je laptop steken. Smartphones hebben niet eens een USB-poort, dus dan moet je het weer via clouddiensten of email naar je smartphone sturen. In deze luie streamwereld is het een eerstewereldprobleem. Maar een klein nadeel is het wel.

Zelf knutselen

Gelukkig kun je best het één en ander zelf tevoorschijn toveren in een Tesla. Eén van die mensen is een Nederlander onder de naam DRive op het forum van Tesla Motors Club. In zijn draadje op het forum legt hij het beknopt uit, op zijn website wat langer (en in het Engels). Samenvattend heeft DRive ervoor gezorgd dat de beelden automatisch naar je smartphone gedeeld worden en daarna opgeslagen worden in de cloud van Microsoft Azure.

Wie een USB-stick nog steeds een geweldige oplossing vindt, zal wellicht geen brood zien in dit idee. Een stap uit het proces halen en de smartphone bij het proces in stoppen: dat is echter een oplossing die helemaal bij onze moderne tijd past.