Peugeot 3008 GT HYbrid4 rijtest en video

De Peugeot 3008 GT HYbrid4 heeft vierwielaandrijving, 300 pk en is serieus rap te noemen. We maakten een rijtest en video van deze plug-in hybride crossover. En de verschillen met de plug-in hybride crossover uit de rijtest van vorige week? Die zijn veel groter dan je denkt!

Wat zeg je? Je hebt toch een flinke déjà-vu naar de rijtest van de Opel Grandland X Hybrid4 van vorige week? Dat snappen we wel, maar er zijn wel wat verschillen tussen deze concernbroeders. Grote verschillen, zelfs.

Sommige verschillen liggen enorm voor de hand. De prijs bijvoorbeeld. Deze Peugeot 3008 HYbrid4 is een stuk duurder dan de Opel Grandland X Hybrid4. De Peugeot 3008 Hybrid 4 kost dik €4000 euro meer. Dat is een fors prijsverschil voor twee auto’s die op veel vlakken overeen komen. De Peugeot 3008 GT HYbrid4 heeft dezelfde aandrijflijn en bodemplaat. Veel techniek komt overeen. Je moet zelfs aardig doorgestudeerd hebben om de verschillende menu-structuren van de infotainmentsystemen van elkaar te kunnen onderscheiden. Dus waarom zou je de Opel-showroom op de autoboulevard voorbij moeten rijden om bij Peugeot te gaan kijken?

Stiekem zijn daar meer redenen voor dan je misschien zou denken. Om te beginnen: de looks. De Grandland X is gewoon een stuk minder sexy. Deels is dat een kwestie van smaak, maar deels ook gewoon feitelijk. Met name als we gaan kijken naar afwerking en gebruikte materialen in het interieur verliest de Opel het. Hoewel Peugeot zich niet als ‘premium’ wil profileren, zijn ze dat zeker in vergelijking met de Grandland X wel. De gekozen materialen zijn in de Peugeot gewoon veel beter. De displays zijn ook groter en de afwerking is van een hoger niveau. Daarnaast zijn de stoelen een stuk comfortabeler én geven ze een stuk meer zijdelingse steun.

Drie motoren aan boord

De benzinemotor. Slechts één van drie motoren van de Peugeot 3008 GT HYbrid4.

Motorisch gezien zijn er op papier weinig verschillen: 300 pk en 520 uit drie motoren. Om te beginnen een 200 pk 1.6 THP, een blok dat we al kennen uit vrijwel alle andere modellen van Peugeot. En dan nog twee elektromotoren, één met 110 pk en één met 112 pk. Één van die elektromotoren drijft de voorwielen aan en zit geplaatst tussen de motor en versnellingsbak. De tweede elektromotor (de 112 pk versie) zit in de achteras verwerkt. Deze wordt gebruikt voor de efficiënte stukken en de vierwielaandrijving als deze gewenst is.

De grap is dat de Peugeot 3008 het elektrisch vermogen en koppel altijd beschikbaar heeft. Als je een beetje aan het doorvlammen bent en je trapt het rechter pedaal in, gebeurt er meteen wat. In sommige gevallen zelfs ruim voordat de verbrandingsmotor en versnellingsbak reageren. De e-EAT8 automaat schakelt rap terug, maar kan nooit sneller zijn dan de instant-reactie van een elektromotor namelijk.

Peugeot 3008 GT HYbrid4 rijtest en video automaat





Het is vermakelijk om te merken dat de Peugeot 3008 GT HYbrid4 al begint te versnellen, terwijl je de bak nog hoort terugschakelen. Vervolgens komt er een soort extra vermogensrush als de pk’s en het koppel van de 1.6 PureTech aan de versnelling worden toegevoegd. Het is bijna een soort old-school turbogat. Het is alleen subtieler en je hoeft niet te raden wanneer het gaat optreden.

De besturing is ook erg prima. Het kleine stuurtje van de Peugeot iCockpit voelt voor mij altijd een beetje als thuiskomen. Maar los van wat romantiek vind ik het ook gewoon lekker sportief rijden met zo’n compact stuur. Het onderstel is ook prettig gedempt en geveerd. De koets gedraagt zich prima, ook op de soms zeer matige Catalonische wegen rond Sitges.

Diverse rijmodi

Maar ben je het vlammen even helemaal zat, dan zijn er nog drie andere rijmodi. Naast ‘Sport’ zijn er ook ‘Hybrid’, ‘Electric’ en ‘4WD’ te kiezen. Met name de elektrische variant is natuurlijk interessant. Een 13,2 kWh batterij is met een gewoon stopcontact in 7,5 uur vol te laden, maar met een optimaal werkende wallbox of laadpaal met genoeg capaciteit kan dit al verkort worden tot een uur en drie kwartier. De hoogste laadsnelheid van de auto is 6,6 kW. Het elektrisch rijden gaat eigenlijk bijzonder prima, er is meer dan genoeg elektropower aan boord om vlot op te trekken. Met de aandrijflijn in de ‘B’-stand kun je wat agressiever regeneratief remmen om meer bij te laden.

De maximale elektrische range bedraagt 55 kilometer in de GT. De 225 pk versie zonder elektromotor op de achteras kan een paar kilometer verder. Grappig genoeg is de achterste elektromotor net wat efficiënter, dus die drijft in principe de auto aan als je elektrisch rijdt. Pas als je meer vraagt dan die motor alleen kan leveren, schakelt de voorste motor bij. De maximale snelheid voor volledig elektrisch rijden bedraagt 135 kilometer per uur.

Peugeot 3008 GT HYbrid4 op Autodromo de Sitges – Terramar.

Offroad capaciteiten

De Peugeot 3008 GT HYbrid4 heeft bovendien nog een andere troef. Je kan er namelijk prima mee offroaden. Op het binnenterrein van het Autodromo de Sitges – Terramar hebben we de gelegenheid om de HYbrid4-techniek eens goed aan de tand te voelen op steile hellingen en modderige ondergrond. Dat vinden we natuurlijk wel leuk. We komen bij de eerste opdracht aan: een steile heuvel op, de auto stilzetten, en dan weer vertrekken. Dit zou de vierwiel aangedreven 3008 geen enkele moeite moeten kosten. We kiezen de Drive Mode 4WD en een kind kan de was doen.

Nou, niet helemaal. Ik rijd de helling op, zet de auto stil, geef gas en er gebeurt niks. De voorbanden slippen door en de auto begint langzaam achteruit te rollen. Voor de zekerheid controleer ik nog eens of ik de auto écht in 4WD heb gezet. Alle schermen geven aan dat ik geen fout gemaakt heb. Ik geef nog eens gas. Zelfde probleem. Ik laat de auto langzaam iets terugrollen, neem een aanloopje en ben boven, maar er gaat iets niet goed.

De Drive Mode knop waarmee je kiest tussen 4WD, Sport, Hybrid en Electric.

Dat vinden ook de mensen van Peugeot, die me prompt komen vragen of ik me wel aan hun instructies gehouden heb. Nadat ik ze laat zien dat de auto echt goed ingesteld staat, besluiten de heren en dames van Peugeot uiteindelijk dat ik het met een andere auto mag gaan proberen. En die doorloopt het parcours wel zonder tegenslagen. Dat zijn de zaken die je soms overkomen als je met pre-productie auto’s mag rijden zoals wij vandaag. Terwijl een aantal Peugeot-ingenieurs zich verdiept in de problemen met onze eerste auto en diens 4WD-modus, vervolgen wij onze weg met een andere (identiek uitgevoerde) 3008 GT.

Ook bij het afdalen is er nog wat slimme techniek beschikbaar: de hill descend control kan ervoor zorgen dat we dezelfde steile hellingen veilig af komen. Door de auto in hill descend modus te zetten, de auto in neutraal te zetten en dan de voet van de rem te halen, regelt de auto zelf dat je volledig beheerst beneden komt. Je hoeft je alleen nog maar op het sturen te concentreren.

Conclusie

De Peugeot 3008 GT HYbrid4 is een erg fijne auto. Plug-in hybrides hebben weer wat meer relevantie. Deze Peugeot is een auto die goed op die relevantie lijkt te kunnen inspelen. Met een vanaf-prijs van €54.210 is het zeker niet de goedkoopste plug-in hybride van het land, maar wel een hele fijne. Overigens is de 225 pk HYbrid flink goedkoper. Maar die heeft dan weer geen vierwielaandrijving.