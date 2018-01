Briljant gerucht: Sergio Marchionne wil Ferrari kopen

Huh? Wat? Hoe dan?!?

Dat Italianen een geweldig gevoel voor fantasie en drama hebben weet je natuurlijk al als autoliefhebber. Daarvoor hoef je alleen maar naar de briljante maar soms ook waanzinnige auto’s te kijken die het laarsland heeft voortgebracht, zoals bijvoorbeeld de Lancia Voyager. Ook de Italiaanse stukjesschrijvers kunnen er echter wat van. Zo af en toe roepen ze een gerucht in het leven waarvan je denkt ‘maar dat kan toch niet…of…toch?’, waarvoor hulde.

In deze categorie past ook het gerucht dat Sergio Marchionne van plan zou zijn Ferrari N.V. te kopen, met behulp van een aantal investeerders. Het zou op zich een mooie coupe zijn voor de man die als CEO van Fiat-Chrysler (FCA) ‘de beursgang‘ van Ferrari overzag. Eerst als baas van FCA ervoor zorgen dat je de stukjes Ferrari gewoon kan kopen op de New York Stock Exchange en ze vervolgens snel zelf opkopen.

Zo simpel is het echter (lang) niet, want die beursgang betrof maar tien procent van de aandelen van Ferrari. Daarnaast is nog tien procent in handen van Enzo’s zoon Piero en de overige tachtig procent is de facto nog steeds van FCA. Marchionne heeft op de autobeurs in Detroit dan ook aangegeven dat de notie dat hij Ferrari zou willen kopen absolute nonsense is. De Italiaans-Canadees laat bij Speedweek optekenen:

Wie verzint überhaupt dit soort verhalen? Dit is echt complete onzin. Gezien de beurskoers wordt Ferrari momenteel gewaardeerd op 20 miljard Dollar. Mocht ik het hele bedrijf willen kopen, moet ik waarschijnlijk op een kostprijs van zo’n 30 miljard Dollar rekenen. Ik ben weliswaar een optimist, maar daarvoor zal ik dan eerst een lotje in de loterij moeten kopen.

Ome Serge geeft aan dat hij liever ziet dat Ferrari weer eens een titel pakt in de Formule 1 en een hoop winst blijft maken. Maar geloof je de coltrui, of denk je dat de man zich stiekem toch nog weleens zou kunnen ontpoppen als Victor Muller 2.0.?