Williams maakt coureurs voor 2018 bekend

De kogel is door de церковь.

Jazeker, Williams heeft dan toch eindelijk bekend gemaakt wie er volgend jaar de teamgenoot wordt van Lance Stroll. Lange tijd werd aangenomen dat Robert Kubica de opvolger van Felipe Massa zou worden bij de Britse renstal. Even leek het er zelfs op dat het contract al getekend was, maar toen is er kennelijk alsnog een kink in de kabel gekomen.

Vervolgens ontpopten Sergey Sirotkin en Danii Kvyat zich als de belangrijkste kandidaten voor het zitje, wat vooral pijnlijk moet zijn geweest voor Paul di Resta. De neef van Dario Franchitti dacht na zijn eenmalige optreden in de Grand Prix van Hongarije vorig jaar kans te maken op promotie naar een racezitje, maar de gewezen Force India coureur moet al snel gemerkt hebben dat dat er niet inzat. Toen Daniil Kvyat vervolgens een contract tekende bij Ferrari, bleef er nog maar een kandidaat over. Enkele jaren nadat Sergey Sirotkin zijn debuut bij Sauber misliep doordat zijn geldschieters afhaakten, mag hij het dit jaar alsnog gaan proberen bij Williams.

Enfin, dat zagen de meesten inmiddels wel aankomen. De twist is echter dat Williams ook meteen haar derde coureur bevestigd heeft in de vorm van niemand minder dan…Robert Kubica! Ook dit gerucht kwam de afgelopen dagen al bovendrijven, onder andere omdat bleek dat de hierboven genoemde di Resta zijn rol bij het team geen vervolg zou geven. De Schot komt dit seizoen uit voor Jaguar in de Formule E. Kubica wordt nu de officiële test- én reserverijder van het team. Een eventuele race-comeback blijft daarmee dus in de lucht hangen.

Cynici zullen zeggen dat Williams met dit duo puur voor het geld gaat en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij ons daar ook onder scharen. Ook de notie dat Williams een oudere coureur zou zoeken naast Stroll om sponsor Martini blij te maken blijkt dus op niks gebaseerd te zijn geweest. Sirotkin is nog altijd maar 22 jaar oud. Hoewel, wellicht dat reclame maken voor de Vermouth-koning de taak wordt van Kubica…

Kijk jij al vooruit naar het duel Stroll-Sirotkin of vind je dit toch wel een erg mager duo voor een voormalig topteam als Williams?