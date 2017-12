Spyker zwaait C8 Aileron gedag met 3 gelimiteerde exemplaren

Waar komt Victor Muller nu weer mee op de proppen?

We horen al een tijdje niets van Spyker, sinds de plotse samenwerking met Koenigsegg. Terwijl de Zweden vrolijk bezig waren met het breken van verschillende records, hoorden we bijzonder weinig van de formatie van Victor Muller. Nu het bedrijf eindelijk met nieuws komt, weten we echter niet precies of we erom moeten juichen.

Met het einde van de C8 Aileron in zicht, die meer dan 7 jaar geleden zijn debuut maakte, besluit Spyker om er nog maar even drie unieke modellen uit te knallen. Sterker nog, deze drie zullen de laatste van deze generatie zijn, voordat de sportwagenfabrikant er vanaf ziet. We wisten niet eens dat er nog Spykers gemaakt worden, laat staan dat ze afgeleverd worden. We nemen dit bericht dan ook met een korreltje zout.

Maar goed, de drie wagens worden elk in een eigen kleurstelling aangeboden en krijgen de LM85 trim. De eerste van de drie wordt gekleurd in Jet Black en krijgt rode accenten, terwijl de tweede deze kleurcombinatie juist omkeert. De derde en laatste maakt zich herkenbaar door eveneens gebruik te maken van Jet Black, al zijn de accenten hier goud in plaats van rood.

In het bericht over deze laatste drie wagens stuurde Muller nog wat woorden de wereld in:

“Every Spyker we ever built is unique and exclusive, but the last three Spyker C8 Aileron’s that we will build truly demonstrate the level of bespoke craftsmanship that the Spyker brand is all about. It is a dignified departure of the Audi powered Aileron’s and a worthy step toward the third generation Spykers, the Spyker C8 Preliator. We designed these three cars in partnership with Milan-Morady of Luxembourg and the result is exceptional.”

Zoals Muller zelf al aangeeft zullen dit voorlopig de laatste door Audi aangedreven Spykers zijn. Blijkbaar had men nog een drietal blokken over, evenals een drietal bodies… Het betekent echter dat de drie auto’s net zoals voorheen gebruik maken van de supercharged 4,2-liter V8, die goed is voor ongeveer 525 pk en 600 Nm aan koppel. De C8 Aileron schakelt via een zestraps automaat en doet er 3,7 seconden over om de 100 km/u te bereiken.

Overigens is dit bericht hoogstwaarschijnlijk niet iets waar eventuele klanten op zitten te wachten. Het is allemaal heel leuk en aardig dat Spyker nog even snel een drietal overgebleven wagens de wereld in slingert, maar waar blijft die opvolger?

