Papa Sainz trotseert de toorn van Kees Koolen in Le Dakar

De gemoederen lopen hoog op na een aanrijding in het altijd gezellige Zuid-Amerika.

Van Dakar-fans krijgen we regelmatig te horen dat we nog wat meer aandacht kunnen besteden aan de Dakar-rally. Natuurlijk volgen we de epische rally raid wel, maar ja, er is soms ook nog nieuws over Max Verstappen dus dan moet je harde keuzes maken. Gelukkig voor de echte fans en helaas voor Nederlandse Dakar-deelnemer Kees Koolen heeft er zich inmiddels weer een incidentje plaatsgevonden in de rally dat ook enkele dagen nadien het nodige stof (har har) doet opwaaien. Zodoende leek ons dit een mooie aangelegenheid om de ogen weer eens te richten op de gebeurtenissen op de woestenij van Zuid-Amerika. Wat is het verhaal?

Wel, het begon allemaal afgelopen zaterdag. Hoewel we even goede hoop hadden dat de Nederlander Bernard ten Brinke misschien wel voor de eindoverwinning mee kon gaan doen na zijn puike resultaat op de eerste dag van het evenement, was inmiddels duidelijk geworden dat de Peugeots in principe de snelste auto’s in de race zijn. Jarenlang waren de 4*4’s onverslaanbaar in de race en probeerde Robby Gordon het tevergeefs met zijn brute tweewielaangedreven Hummer. Inmiddels is daar echter een kentering ingekomen en zijn de achterwielaandrijvers onder andere dankzij hun superieure vering koning. Helaas voor Gordon (en het publiek) doet hij dit jaar overigens niet meer mee. Maar dat terzijde.

Goed, als de pikorde bij de teams bepaald is en één team dominant blijkt te zijn, brandt de strijd net als in de F1 pas echt los. Sebastien Loeb viel met zijn Peugeot alweer snel uit in de race, wat zijn teamgenoten Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz en Cyril Despres de ruimte geeft zich te onderscheiden.

In zijn eerzucht nam Carlos Sainz zaterdag echter net iets teveel risico, met als gevolg een aanrijding tussen hem en quadsolist Kees Koolen. Het incident leidde tot een arbitraire dwaling/klucht zoals je die misschien wel verwacht bij een Franse organisatie. Eerlijk is eerlijk: de hoofdrolspelers helpen het geval misschoen ook niet vooruit. Met name Sainz lijkt een smerig spelletje te spelen.

De Spanjaard ontkent inmiddels zelfs compleet dat er überhaupt een touché was en noemt het walgelijk dat hij na veel mitsen en maren een straf opgelegd heeft gekregen van 10 minuten. Deze kost hem waarschijnlijk de overwinning in wat naar eigen zeggen weleens zijn laatste Dakar kan worden. Doch Kees staat diametraal tegenover Sainz en zijn lezing van de feiten. Onze landgenoot is woedend op de Spanjaard én op de wedstrijdleiding (ASO). Hij vindt de straf een lachertje en maakt met de adrenaline waarschijnlijk nog hoog in zijn strot boude claims tegenover het Eindhovens Dagblad. Voor Peugeot zou het beter zijn uitgekomen als hij dood was, aldus Kees. Een scenario dat volgens hem denkbaar was geweest, daar hij naar eigen zeggen 20 kilometer per uur reed toen Sainz hem met 180 raakte. De zakenman dreigt eveneens juridische stappen te nemen tegen alle boosdoeners bij zijn thuiskomst.

In het autoklassement staat Bernard ten Brinke nu vierde, vlak achter zijn teamgenoot Nasser Al-Attiyah. Door alle schermutselingen zijn ook de leidende Peugeots nog lang niet bereik, dus wellicht zit er wel een Nederlands podium aan te komen in de rally der rally’s. Kortom, het is weer ouderwets spannend in en om Le Dakar.