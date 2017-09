Briljant: GroenLinks wil auto’s verbannen uit Amsterdam

Moet de eigenaar van deze McLaren voortaan met de tram naar de PC Hooft?

Alarm! Veel weggebruikers weten dat het geen pretje is om de binnenstad van Amsterdam met een vierwieler te trotseren. Drukte, fietsers, toeristen die denken dat ze fietsers zijn, taxichauffeurs, trams, geen of schofterig dure parkeergelegenheden, dronken Britten, cocaïnedealers die per abuis China White verkopen; je vindt het allemaal in onze hoofdstad.

GroenLinks heeft het he-le-maal gehad met de verkeersdrukte in Amsterdam en dus heeft de lokale tak van deze partij het plan om auto’s in de gehele binnenstad te weren. Zo moeten de Mauritskade (geweldig mooie kade), Stadhouderskade en Nassaukade zogeheten groene fiets- en wandelboulevards worden. Bovendien wil GroenLinks dat per 2025 alleen nog emissievrije auto’s worden toegelaten in de binnenstad en moet de thans aanwezige milieuzone worden uitgebreid.

Daarnaast wil de partij in de komende vier jaar 10.000 parkeerplaatsen schrappen. Dit moeten “fietsparkeerplekken” worden. Ook worden touringcars als het aan GL ligt verbannen uit de stad. Dit alles zodat “voetgangers en fietsers elkaar niet langer in de weg zitten”. Een en ander wordt vandaag verpakt als concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd in de gemeenteraad.

We kunnen nu natuurlijk uitleggen waarom deze plannen wat ons betreft ridicuul zijn, maar daar zijn jullie veel beter in. Brand los!

Foto: McLaren 675LT Spider door @dutchstylez, via Autojunk. Dank aan Dennis voor het tippen!