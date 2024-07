Brabus twaalfcilinders (in Benzen die geen V12 hebben)

Niets is meer gepast op de Autobahn dan een Brabus twaalfcilinder.

Als er een bedrijf tot de verbeelding spreekt die goede auto’s beter maakt, dan is het Brabus. Net als Alpina en Ruf hebben ze een fabrikantenstatus. Nu is Brabus zowel tuner als fabrikant. Dus je kan er gewoon spoilers, willen en by-pass module chiptuning bestellen. Maar een compleet nieuwe auto kan uiteraard ook.

In dit geval willen we even de aandacht vestigen op de Brabus twaalfcilinders. Dat was namelijk een specialiteit van de fabrikant uit Bottrop. Denk aan alle varianten van de S-Klasse en SL. Ondanks dat dat heel erg gave en toffe auto’s zijn, is het op zich niet zó bijzonder. Die auto’s werden simpelweg met een V12 geleverd af-fabriek. Uiteraard kon Brabus ze flink opvoeren voor je.

Het mooie is, die getunede twaalfcilinders lepelden ze ook in Mercedessen die niet leverbaar waren met V12! Kijk, dat is altijd leuk. Zeker als het kleinere auto’s zijn dan een enorme S-Klasse of Maybach. Daarom, ter lering en vermaak, nemen we je mee in de wondere wereld van de Brabus twaalfcilinders van Benzen waar van origine géén V12 in lag.

Brabus 6.9 V12 E V12 (W124)

1993

De Mercedes-Benz W124 wordt gezien als de beste auto ooit gebouwd door velen. Volkomen terecht, want het is een stukje briljante Duitse engineering. Eerst werd de bouwkwaliteit bepaald, vervolgens mochten de bonentellers daarboven hun winstmarge zetten (in plaats van andersom).

Toen Mercedes-Benz begin jaren ’90 een V12 lanceerde in de S-Klasse en SL, kon me het in Bottrop niet laten om dat motorblok in een E-Klasse te lepelen. En tja, als je dan toch bezig bet, waarom maak je ‘m niet eventjes bruter. In dit geval een tot 6.9 liter vergrote V12. Deze leverde met 508 pk en 710 Nm aanzienlijk meer power dan de E500, waarbij niemand het idee had dat deze niet snel genoeg was. Latere varianten hadden nog meer vermogen en koppel. We wachten nog steeds totdat er eentje verschijnt op Marktplaats.

Brabus E V12 7.3 & T-Modell (S210)

1997

De W210 was voor velen een grote stap terug, ten opzichte van de W124. Helemaal terecht is dat niet. Zo was de W210 een stukje ruimer en was het interieur veel moderner. En ook hier waren er enkele briljante motoren te krijgen, zoals de OM606 (kenners weten voldoende).

Ook Brabus ging ermee aan de slag. Naast een hele hoop varianten was de E V12 het hoogtepunt. Nu met de 7.3 liter V12, goed voor maar liefst 582 pk en 772 Nm! Daarmee haalde de auto op zijn sloffen 330 km/u. Het mooie was dat je ‘m nu ook kon bestellen als stationwagon. Deze Brabus E-Klasse twaalfcilinders waren duurder dan Ferrari’s, sneller dan Lamborghini’s en praktischer dan een Fiat Scudo. Het mooiste is dat Brabus E V12 er trager uit ziet dan een E55 AMG, terwijl die veel sneller is. Misschien wel de coolste in dit overzicht met Brabus twaalfcilinders.

Brabus M V12 (W169)

1999

De sportieve crossover was nog een bijzonder fenomeen in de jaren ’90. Er waren enkele dikke SUV’s met meer vermogen dan normaal, maar niet eentje die specifiek voor het asfalt was ontwikkeld. De Mercedes-Benz M-Klasse was een tussenstap. Ondanks dat de auto veel meer op het verhard is ontwikkeld, stond deze nog wel op een ladderchassis.

Vandaar dat dit ook de traagste twaalfcilinder is van Brabus. Met een bullbar en sidesteps is duidelijk dat Brabus het offroad-karakter wilde behouden. Dat kon je ook zien aan de banden: echt offroad-rubber! De prestaties van het monster vallen anno 2024 heel erg mee: 0-100 km/u in 5.3 seconden en een begrensde top van 260 km/u. Maar vergeet niet dat je offroad echt nog een eind kon komen, in tegenstelling tot 99,9% van alle snelle SUV’s van het moment.

Brabus G V12 Biturbo (W463)

2004

Maar de V 12 is toch geleverd in een G-Klasse? Nou ja, op zich wel, alleen was Brabus veel eerder. De 6.3 liter grote unit werd in 2004 al gelepeld in het vooronder van een Gelaendewagen! AMG deed dit pas veel later.

Het maximum vermogen in de G V12 was 610 pk, het koppel bedroeg precies 1.006 Nm. Naar 100 km/u sprinten duurde 5,3 tellen, terwijl de topsnelheid ‘slechts’ 230 km/u was. Dubai zou nooit meer het zelfde zijn. Pas in 2012 volgde AMG het voorbeeld met de lancering van de G65 AMG (alhoewel er ook G63 AMG’s met twaalfcilinder waren, maar die behandelen we een andere keer).

Brabus E V12 (W211)

2005

In 2002 was de Mercedes E55 AMG al sneller dan ooit met 476 pk sterke 5.4 liter V8 met compressor. Op basis daarvan was er een Brabus E55 K8, met 530 pk. Dus als er een V12-versie aankwam, moest Brabus daarboven gaan zitten en man oh man, dat deden ze!

De atmosferische V12 werd aan de kant geschoven en in plaats daarvan kwam er een biturbo V12, die in de S600 en SL600 debuteerde (eigenlijk de Maybach). Met een paar eenvoudige modificaties wist Brabus 630 pk en meer dan 1.000 Nm uit te halen. Dus je had het vermogen van een CL65 AMG in een veel lichter en compacter pakketje. Latere exemplaren werden verkocht onder de naam E V12 S en hadden maar liefst 730 pk.

Brabus Rocket V12 Biturbo (C219)

2006

De Mercedes-Benz CLS was een schot in de roos voor Mercedes destijds. Men liet de E-Klasse de E-Klasse, maar voegde er met de CLS een nichemodel aan toe. In technisch opzicht een E-Klasse, maar dan met een beeldschoon koetswerk eroverheen. Niet enorm praktisch, maar je had wel vier deuren.

De auto sloeg meteen aan en creëerde een nieuwe niche. Brabus speelde daar slim op in met een complete range aan snelle varianten: de B40, B50, K8 en V8 6.1S. Het topmodel was echter de Rocket. Omdat de techniek gelijk was aan die van een E-Klasse, kon Brabus net zo makkelijk de V12 inbouwen bij een CLS. De getunede M275-motor schopt het tot 730 pk. Belangrijker is de topsnelheid: 365,7 km/u. Voor de consumenten had Brabus de auto begrensd, op 350 km/u. Hahahaha, wat een humor.

Brabus Bullit (W204)

2008

De Mercedes-Benz C63 AMG was al bijzonder: een enorme 6.2 liter V8 in een D-segment auto. De Brabus Bullit deed er een heel erg flinke schep overheen met de Bullit. Nu kreeg een kleine sedan de 6.3 liter V12 biturbomotor met 730 pk en Onnoemelijk veel koppel dat altijd te veel was voor de arme achterwielen. Eigenlijk was de motor veel te krachtig en zwaar voor de C-Klasse, maar daarom is het zo cool dat ze het deden.

Paar leuke weetjes: het ding woog 1.850 kg. Wielspin in zijn derde versnelling tijdens droog weer was heel erg normaal. Oh, en de acteiradius als je een beetje gas geeft op de Autobahn is zo’n 200 km. Dus ja, een Brabus Bullit was sneller dan de Brabus B6 diesel, maar op weg naar Zwitserland moest je ‘m wel 5 keer inhalen omdat je 5 keer moest tanken. En dat voor maar 350.000 euro voor belastingen.

Brabus EV12 Black Baron (W212)

2009

Het zal je misschien zijn opgevallen dat we niet veel strooien met 0-100 tijden. Die zijn niet zo indrukwekkend bij Brabus twaalfcilinders. Het maakt namelijk niet zoveel altijd als je meer dan 1.000 Nm op de achteras hebt. Dan ben je altijd tegen de wielspin aan het vechten.

Nee, Brabussen komen tot hun recht boven de 100 km/u. Eigenlijk nog ietsje daarboven. Er zijn zat Brabussen die 300 of meer halen, maar toch is dit een andere categorie. Die gigantisch lelijke carbon wielkappen op de achterwielen hebben daadwerkelijk een functie, want hierdoor is de topsnelheid meer dan 370 km/u. Uiteraard dankzij de aerodynamica en die bom van een V12.

Brabus GLK V12 (X204)

2009

De Mercedes-Benz GLK is een favorietje van ondergetekende. In plaats van een dynamische crossover met sportieve ambities en atletische proporties, ging Mercedes voor een kleine Tonka-auto. Een lekker stoer ding. Een AMG-versie kwam er helaas niet van, maar Brabus ging er wel mee aan de slag.

Sterker nog, ze hadden deze superdikke Brabus GLK V12! De motor is een de bekende V12, in dit geval met 750 pk (hahaha) en een begrensd koppel van 1.100 Nm. Bijzonder: de GLK V12 heeft enkel achterwielaandrijving. De 0-100 km/u-sprint duurt daarom een tergend trage 4,2 seconden. Sneller kan niet, want als je meer gas geeft sta je alleen maar rubber te verraden. De topsnelheid van deze crossover: 322 km/u!

Brabus E V12 Coupe & E V12 Cabriolet (C207 & A207)

2009

Het ijkt niet zo heel erg vreemd dat er ook een coupé en cabriolet versie van de E V12 kwam. En toch was het heel erg bijzonder. Want ondanks de gekozen naam, is de E V12 Coupé geen echte E-Klasse.

In technisch opzicht is het een C-Klasse. Eveneens bijzonder is dat de er van zowel de coupe als cabriolet géén AMG-versie was. Een ‘500’ was het hoogst haalbare. De 800 pk sterke motor kon je in beide versies krijgen. Er kwamen 10 coupés en 10 cabriolets. Kijk, dat is nog een bijzondere Collectable!

Brabus E V12 (W212)

2010-2013

Gelukkig hoefde je niet zo’n malle zijkant te hebben op je E V12. Na die 10 exemplaren en enkele coupés en cabriolets, kon Brabus nog altijd op bestelling een E V12 voor je maken. Dat gebeurde tot 2013.

Daarna was het over en uit. Dat komt niet omdat de V12’s niet meer pasten of omdat Mercedes geen twaalfcilinders meer bouwde. Nee, het kwam door de 5.5 liter biturbo V8 van AMG. Deze kon je redelijk eenvoudig opschroeven naar 850 pk, waardoor er geen noodzaak meer was voor een V12. Het scheelde ook heel erg veel geld voor de klant. Dus ja, we begrijpen de logische keuze, maar het is wel heel erg jammer.

Brabus Bullit 800 Coupé (C204)

2012

Een van de laatste keren dat ze bij Brabus twaalfcilinders lepelden in auto’s waarbij dat eigenlijk helemaal niet hoorde. Wederom pakte men in Bottrop de C-Klasse, maar nu de iets lichtere en aerodynamischer Coupé.

Deze kreeg vervolgens een nóg sterkere motor: de 6.3 liter V12 was nu goed voor 800 pk, zoals de naam al een beetje deed vermoeden. De 0-300 sprint was in 23,8 seconden achter de rug. Topsnelheid? 370 km/u. Prijs? 378.000 euro voor belastingen. Het zou uiteindelijk het laatste C-Klasse zijn met een V12. Dik hé?

Brabus CLS 800 (C218)

2012 – 2013

De laatste der mohikanen van de Brabus twaalfcilinders. Uit de tijd dat je bij Brabus nog voor écht bijzondere projecten kon aankloppen. De CLS 800 is in feite de opvolger van de Rocket. Ja, we weten het: bij Brabus zijn ze episch slecht met goede namen verzinnen, iets waar ze bij Alpina en Ruf ook een handje van hebben (gehad). Uiteraard ligt hier de 6.3 R in het vooronder, met 800 pk en 1.100 Nm (dat dus heel veel meer had kunnen zijn).

Er zouden 10 exemplaren van gemaakt worden, maar het zijn er 8 geworden. Ook hierbij was reden eenvoudig, de Brabus CLS 850 (de opvolger van deze) had een 5.5 V8 en was een tonnetje goedkoper voor de klant en Brabus hield er ongetwijfeld iets meer dan over. Een ander voordeel was de mogelijkheid voor vierwielaandrijving, waardoor je daadwerkelijk ook iets kon met dat vermogen.

Check hier de Autoblog rijtest met de Brabus Rocket:

Kortom, dit waren de Brabus twaalfcilinders. Ondergetekende gaat voor de E 7.3 T-Modell. Welke kies jij? Laat het weten, in de comments!