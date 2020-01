Fiat Panda 4×4 is nu hipper dan ooit

Kijk, zo kun je ook een mijlpaal vieren.





De Fiat Panda is een van de automobiele meestwerken uit de vorige eeuw. De auto heeft een enorme impact gehad op hoe we auto’s ontwerpen, fabriceren en vermarkten.

Het ontwerp van Giugiaro was zeer herkenbaar en tijdloos. Dat niet alleen, de auto was mede daardoor zeer efficiënt te produceren. En dan waren er al die verschillende uitvoeringen. Bij deze stop ik met mijmeren en verwijzen we je graag door naar de Panda-special waarin je alle ins en outs kunt lezen over deze briljante auto.

Nog meer fans van de Fiat Panda zijn de dames en heren van Car & Vintage en Garage Italia Customs. De Instagram-pagina van Cars & Vintage heeft de mijlpaal van 500.000 volgers bereikt en dat wilden ze vieren. In samenwerking met Garage Italia Customs (je weet wel, van Lapo Elkann) werd deze ‘Pandina Jones’ ontwikkeld.

Het is een Panda 4×4 die een volledige restomod-behandeling heeft ondergaan. Dus dat betekent dat de auto helemaal uit elkaar gehaald is en met zorg (en budget) weer is opgebouwd met de nodige upgrades. Een van de upgrades is een elektromotor. Nu horen we sommige verstokte benzinestokers roepen dat het blasfemie is, maar kom op: een een liter grote viercilinder (om en nabij) is natuurlijk ook niet waarvoor je vroeger uit je bed kwam.

Daarbij heb je lekker veel koppel bij 0 toeren, dus dat maakt dit stadsrakkertje c.q. klimgeitje een ideale metgezel. Met name het interieur is er heel erg op vooruit gegaan. Het is typisch Italiaans: iets over de top, maar ze komen er wel mee weg. Productieplannen zijn er niet, maar als je Lapo heel lief aan kijkt, samen met een gedekte cheque, moet je een eind kunnen komen.