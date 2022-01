Heet! Hier vinden de meeste autobranden plaats

We krijgen het er warm van. De autobranden cijfers over 2021.

Aangestoken of een brand die bijvoorbeeld is ontstaan door kortsluiting. In het aantal meldingen valt niet op te maken wat de oorzaak is van de fik. Feit is dat de hulpdiensten in 2021 in totaal 4.753 keer moesten uitrukken voor autobranden in Nederland. Het goede nieuws: dat is een daling van 13 procent in vergelijking met 2020. Toen waren er nog 5.500 meldingen van een autobrand. Blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl

Autobranden 2021

In Amsterdam zijn ze het heetst. Daar kwamen in 2021 de meeste meldingen vandaan. Namelijk 259. Op nummer twee staat Den Haag met 253 en op drie Rotterdam met 198 meldingen voor een autobrand. Hoewel de landelijke meldingen afnamen, zagen sommige provincies juist sterke stijgingen. Flevoland bijvoorbeeld. De gemaakte provincie noteerde 133 meldingen, een stijging van bijna 30 procent. In Drenthe (+7,8%) en Friesland (+6,1%) namen eveneens het aantal meldingen toe. In Noord-Brabant waren ze wat meer afgekoeld in 2021. Met 763 meldingen een daling van 21 procent in vergelijking met 2020. Van alle provincies is Zuid-Holland de lijstaanvoerder met 1.089 autobranden in 2021.

Op gemeentelijk niveau weren er ook uitschieters. Diverse plaatsen zagen het aantal meldingen fors toenemen. Assen bijvoorbeeld. Had deze gemeente in 2020 nog 20 meldingen, in 2021 is dit aantal gestegen naar 37. Het normaal zo rustige Hendrik-Ido-Ambacht valt ook op. Slechts één melding in 2020, maar negen meldingen in 2021.