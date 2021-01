Deze Land Rover Defender maakt de nieuwe overbodig - Autoblog.nl

Ares Design heeft de oude Defender grondig gemoderniseerd.

Het is geen gemakkelijke taak om een opvolger te ontwikkelen voor een iconisch model dat ettelijke decennia in productie is geweest. Land Rover heeft dit daarom zo lang mogelijk uitgesteld. In 2020 moest de Defender er uiteindelijk toch aan geloven.

Het design van de opvolger was voor Land Rover-begrippen een revolutie en dat is best wel een risico. Gelukkig waren de Britten er in geslaagd het brute karakter van het origineel te behouden. De nieuwe Defender ziet er nog steeds uit als een Defender, maar wel met een modern design. Toch oogt de nieuwe Defender niet meer zo ruig als het origineel.

Ares Design heeft nu geprobeerd een ideale middenweg te creëren. De designstudio heeft namelijk een oude Defender genomen en deze zowel aan de buiten- als aan de binnenkant grondig gemoderniseerd. Het resultaat is een auto die er moderner uitziet dan de oude Defender en ruiger dan de nieuwe Defender.





Om dit voor elkaar te krijgen is de Land Rover onder meer voorzien van nieuwe LED-verlichting, bredere wielkasten en een carbon fiber motorkap. De zwarte lak in combinatie met de getinte ramen maken deze Defender een imposante verschijning. Een groot panoramadak zorgt ervoor dat het binnen geen al te donkere boel wordt. Een nieuw setje velgen (18 inch) mag uiteraard ook niet ontbreken.

Het interieur van een Defender oogt standaard vrij kaal, dus ook daar was werk aan de winkel. Met rood leer en carbon fiber heeft Ares Design het geheel wat weelderiger laten ogen. Stukken traanplaat moeten er aan herinneren dat deze auto ooit een werkpaard was. Dit werkpaard is nu voorzien van luxe zaken als een startknop, elektrische raambediening, een geüpgrade aircosysteem en een nieuw infotainment-systeem.

De viercilinder turbodiesel vonden ze bij Ares Design ook te min. Deze is daarom vervangen voor een 4,8 liter V8 die 280 pk en 440 Nm levert. Dit blok is gekoppeld aan een zestraps automaat.

In tegenstelling tot de Porsche 964 Turbo van gisteren gaat het hier niet om een one-off. Ares Design spreekt namelijk van een ‘limited edition’. Hoe gelimiteerd de oplage precies is weten we nog niet.