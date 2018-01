Autoblog advies: gezinsauto met zoveel mogelijk pk’s ,voor 9 mille

9 mille. Hoeveel paarden heb je dan eigenlijk onder de kap? Team Autoblog zoekt het voor je uit!

In het geval van Ewout maakt het niet zoveel uit. Hij rijdt op dit moment een Peugeot 206, maar die auto is te klein voor de nieuw te vormen gezinssituatie. Zijn vrouw is in blijde verwachting van een nieuwe telg in de Ewout-dynastie. Kortom, er moet meer ruimte komen. Veel eisen aan de nieuwe auto stelt Ewout niet. De auto mag niet meer dan 150.000 km hebben gelopen en er moet zoveel mogelijk paardenkrachten onder de kap zitten. Verbruik, onderhoud, wegenbelasting is ondergeschikt. Zolang de auto maar ruimte voldoende biedt voor kroost en toebehoren. Alleen als je een maximum stelt aan de kilometers, zijn de opties vaak beperkt. Uiteindelijk bleek gelukkig dat er nog behoorlijk wat te kiezen is. En een beetje dagdromen kan ook geen kwaad. De grootste uitdaging: hoe overtuig je je vrouw?

Ewout heeft wel de tabel der tabellen ingevuld, daaronder onze aanbevelingen.

Huidige /vorige auto's: Peugeot 206 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 9.000 Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Meer ruimte nodig wegens gezinsuitbreiding Gezinssamenstelling: 2 volwassenen 3 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Maximaal 150.000 op de klok. Zoveel mogelijk pk No-go modellen / merken: Hyundai, Citroën, Peugeot

Mercedes-Benz C32 AMG (W203)

7.950

2001

135.000 km

De Mercedes-Benz C32 AMG is op dit moment op zijn dieptepunt. De auto lijkt te oud voor de mensen die een ‘moderne’ sportsedan zoeken, maar net niet oud en speciaal genoeg om een gewilde youngtimer te zijn. Je kan ze dus voor redelijke prijzen vinden, alhoewel je bij dit soort auto’s er altijd rekening mee mag houden dat het onderhoud je wel hoofdbrekens zal bezorgen, neem het aankoopadvies van de W203 dan ook zorgvuldig door. De motor is een 3.2 liter V6 met mechanische compressor en levert 354 pk en 450 Nm. De auto is niet zo sportief als een E46 M3, maar qua snelheid scheelt het niet veel. Sowieso gaat de Mercedes dankzij de enorme hoeveelheid koppel ook in de lage toeren er vlot vandoor. De uitrusting is ook meer dan uitstekend. Let wel op dat je zoekt op benzine, er is ook een C30 AMG diesel geweest.

Chrysler 300C Hemi (LE)

2004

8.950

110.000

Als je veel en betaalbaar vermogen zoekt, zijn de Amerikanen je grootste vriend. Een goed voorbeeld is de Chrysler 300C 5.7 Hemi V8. Een sinistere muscle-car met een monsterlijk grote 5.7 liter V8. Kijk, dit gaat tenminste ergens over. Ok, de verfijning staat niet op het hoogste niveau, maar omdat er een V8 in zit kun je hem dat vergeven. Het geluid en de golf aan koppel maakt veel, zo niet alles goed. Omdat de 300C dorstig en zwaar is, zijn ze niet populair in Nederland. Voor minder dan 10 mille vind je voldoende exemplaren met iets meer dan een ton op de klok. De uitrusting is ook goed voor elkaar in deze auto. Verwacht alleen geen sportieve auto, je kan er bochten mee maken, maar het liefst gaat ‘ie rechtdoor. Heeft niets met Amerikaans-zijn te maken, maar het chassis van de auto: dat is namelijk van de Mercedes E-Klasse W210.

Saab 9-3 Sport Combi 2.8T Aero Hirsch

8.650

2005

140.000

Er is een tijd geweest dat Saabs louter met viercilinders leverbaar waren. Vanwege de turbo was een V6 niet nodig. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het precies andersom was: omdat Saab het geld niet had om een compleet nieuwe V6 te ontwikkelen, kozen ze voor de turbovariant om meer vermogen en koppel te krijgen. Dit werd later goedgemaakt, getuige deze 9-3 SportCombi. Deze heeft een V6 plus een turbo. Dit blok is standaard goed voor 250 pk. Echter, er zijn exemplaren te vinden die langsgeweest zijn bij de paardenfluisteraars van het Zwitserse Hirsch. Saab achtte de kwaliteit van Hirsch dusdanig goed, dat de performance upgrade van dit bedrijf gewoon bij de dealer was te bestellen. De V6 is in dit geval goed voor 280 pk. De Saab 9-3 (aankoopadvies) is verder een ideale reisauto. De sportstoelen van de Aero zijn fabelachtig goed. Groot, comfortabel en veel steun. En met de jaren worden ze telkens cooler, deze Saabs.

Mazda 6 MPS (GG)

2006

8.750

120.000

Een zwaar onderschatte auto. De Mazda 6 MPS (mijn-auto video) biedt namelijk alles wat je verwacht van een snelle sedan: veel vermogen, tractie, uitrusting en betrouwbaarheid. De auto laat nergens echt steken vallen. Ok, met 256 pk zijn ze ook weer niet zó snel, maar in Nederland kun je prima een flinke boete scoren. Vanwege het effectieve vierwielaandrijvings-systeem kun je het vermogen (en koppel van 380 Nm!) ook daadwerkelijk kwijt. Mocht je tuningsplannen hebben, dan is het zeker de moeite waard om hiernaar te kijken. Zijn er ook nadelen? Ja, maar echt zwaar wegen ze niet. Het interieur is niet briljant en je moet telkens uitleggen wat het eigenlijk is. Aan de andere kant, dat laatste kan ook een goede reden zijn om juíst te kiezen voor deze snelle Japanner

Lancia Thesis 3.2 Emblema (841)

5.000

2004

125.000 km

Sommige auto’s zijn dusdanig miskend dat je ze bijna voor niets kan ophalen. Wat dacht je van deze Lancia Thesis? Dit was een van de laatste pogingen om wat van het merk Lancia te maken. Natuurlijk waren de Italianen zo eigenwijs om er een aparte auto te produceren, waar niemand op zat te wachten. Maar dat betekent wel dat je uiterst keurige exemplaren kunt vinden met niet al veel kilometers op de klok. Je kon de Thesis krijgen met twee Busso zescilinders: 3.0 en 3.2. Die laatste is dezelfde motor uit de Alfa Romeo 156 GTA, maar dan met iets minder vermogen. De Emblema uitvoering is helemaal top: het zal je aan niets tekort komen. Met de 3.2 is de Thesis behoorlijk rap, alhoewel de beleving met die motor (het is de enige V6 ter wereld die fatsoenlijk klinkt) doet vermoeden dat het harder gaat. Qua betrouwbaarheid gewoon op het niveau van een E-Klasse of 5 Serie uit dezelfde periode.

Seat Leon FR JE Design (1P)

6.500

2006

135.000 km

In plaats van een dikke sedan kun je ook kijken naar een hot hatchback. Gezien het budget is de Seat Leon FR een uitstekende keuze. In feite is dit gewoon een Golf V GTI, maar dan van Seat. Dus een minder mooi interieur, maar wel een frivoler uiterlijk. Veel Leon eigenaren hebben al diverse dingen aan hun FR gedaan, dus je vindt zat getunede exemplaren. Dat hoeft niet altijd een nadeel te zijn. Check even wie het heeft uitgevoerd en hoe dat is gedaan. Ook is het zaak extra secuur het onderhoud te checken. Het is dan mogelijk om een goede auto te hebben. Er staan genoeg exemplaren te koop met vermogens tussen de 200 en 260 pk in het budget. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen een standaardexemplaar te zoeken en de tuning zelf te doen. Of helemaal niet, standaard is het geen langzame auto. Check even het blok de fix heeft gehad met de schraapveertjes, dat was een zwak punt van dit blok. Meer aandachtspunten vind je in dit aankoopadvies.

Volkswagen Phaeton W12 4-Motion

6.000

2004

100.000 km

Je wil veel pk’s, weinig km’s voor niet al te veel €’s? Dan is de Volkswagen Phaeton W12 de beste auto die je maar kan voorstellen. Dit is typisch zo’n auto waar de kenner bewondering voor heeft, maar kopen? Neuh, niet echt. De twaalfcilinder levert 420 pk, dat is op zich een heel aardig vermogen. Omdat de auto zo zwaar is, voelt de Phaeton niet zo snel aan. Sterker nog, een Audi A8 4.2 met bijna 100 pk minder is net zo snel. Maar er is iets aan de Phaeton dat bijzonderder is. Het interieur is stiller, de auto is comfortabeler en voelt gek genoeg luxueuzer aan dan een A8. Omdat niemand een 2.300 kilo zware twaalfcilinder zuipschuit wil hebben met een ‘VW’-logo in de grille, kun je een mooi exemplaar voor weinig op de kop tikken. Het is wel een heel praktische familie-auto. Ook wat waard.

YOLO: Mitsubishi GTO MR

7.750

1995

60.000 km

Wil je betrouwbare en betaalbare power, dan is Japans een uitstekend alternatief. De Mitsubishi 3000GT is een zwaar onderschatte auto. Aan de ene kant is dat terecht: op geen enkel vlak wist hij de concurrentie af te troeven. Maar als hard rechtuit rijden het enige is dat telt, dan is deze Mitsubishi zeker de moeite waard. De 3.0 V6 Twin Turbo is gemakkelijk te kietelen naar 500 betrouwbare pk’s. Meer vermogen is mogelijk, maar dan moet je wel de portomonnee trekken om blok en aandrijflijn erop aan te passen. Uiteraard ligt er een enorme anaconda onder het gras. Je ziet al aan de naamgeving dat het niet gaat om een Europese 3000GT, maar de Japanse (JDM) versie van deze auto, die daar GTO heet. Het stuur zit dus aan de verkeerde kant. Als je zoveel mogelijk vermogen wilt voor een bescheiden bedrag, dan is het een toppertje. Van alle Japanse sportwagens is het wel de ruimste, alhoewel Moeder De Vrouw waarschijnlijk niet onder de indruk zal zijn van het praktisch gemak dat deze auto biedt. Vandaar Yolo.

