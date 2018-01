Dronken Tesla-rijder slaapt roes uit achter stuur, “maar Autopilot stond aan”

Slapen mag, maar niet midden op straat.

De pittoreske Bay Bridge in San Fransisco was recentelijk het toneel van een opmerkelijk incident. De lokale politie vond midden op de iconische brug een geparkeerde Tesla, met daarin een man die rustig een dutje aan het doen was. Of nou ja, uitgeteld en buiten westen zijn misschien betere termen, gezien hij volgens de politie ruim tweemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had zitten.

Toen de politie hem vriendelijk verzocht om uit te leggen wat er was voorgevallen, claimde de bestuurder dat hij voorafgaande aan het incident Autopilot had ingeschakeld, waardoor er niets had kunnen gebeuren. Afgezien van het feit dat de beste man blijkbaar het nieuws niet volgt, betekent dit nog niet dat de auto zichzelf midden op de weg mag parkeren. Daarbij is er nog geen concrete informatie bekend of hij Autopilot ook daadwerkelijk had ingeschakeld.

Het spreekt voor zich dat de uitleg niet voldoende was voor ome agent. Hierop kreeg de man een prent aan zijn broek voor ‘rijden’ onder invloed en werd zijn auto weggesleept.

Hoewel niet duidelijk is of de Tesla Autopilot had ingeschakeld, zou het zomaar eens kunnen dat de bestuurder niet heeft gelogen. De autonome functie is immers zo geprogrammeerd dat de auto uit zichzelf stopt wanneer de bestuurder herhaaldelijke oproepen om het stuur aan te raken negeert. Desondanks gaan we er niet vanuit.

Beeld: California Highway Patrol San Fransisco