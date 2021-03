De meest bizarre Ferrari 812 GTS is hier - Autoblog.nl

Dat kan maar één ding betekenen: Mansory is weer bezig geweest.

Van de voorgangers van de Ferrari 812 zijn er alleen in gelimiteerde oplage cabrio’s gemaakt. Dat veranderde met de 812 GTS, die gewoon in serie geproduceerd wordt. Dit biedt ook tuners de kans om met de V12 cabrio van Ferrari aan de haal te gaan.

Twee weken geleden zagen we daarom Novitec’s interpretatie van de 812 GTS. Zoals we gewend zijn van Novitec blijven de aanpassingen nog binnen de grenzen van de goede smaak. Er zijn echter ook tuners die het die nog nooit van iets als ‘smaak’ gehoord hebben. Mansory bijvoorbeeld. Ook deze tuner presenteert nu een versie van de 812 GTS.

Net als hun eerdere creaties op basis van de 599, F12 en 812 heet deze auto Mansory Stallone. Dit is uiteraard geen verwijzing naar Sylvester Stallone, maar dat zou geen gekke vergelijking zijn. Deze 812 GTS verhoudt zich namelijk tot een normale 812 GTS zoals Sylvester Stallone zich verhoudt tot Rob Jetten.

Om de auto op te laten vallen hoefde Mansory de 812 GTS niet eens een opzichtige kleur te geven: de Mansory Stallone GTS is gewoon grijs. Toch kon de tuner het niet laten om een felle kleur te gebruiken: het interieur is namelijk knalblauw. In combinatie met de grijze lak werkt dit nog verrassend goed.

Dat kan helaas niet over de bodykit gezegd worden. Zoals we eerder al konden constateren bij de dichte Stallone is Mansory gewoon te ver gegaan. Met name de achterkant is veel te druk geworden. Dat het design enigszins om zeep geholpen is zal de klanten waarschijnlijk een worst wezen. De Mansory 812 GTS doet namelijk precies wat ze willen dat ‘ie doet: opvallen.

Net als Novitec heeft Mansory ook de V12 van de 812 GTS nog wat gekieteld. Novitec wist er niet heel veel meer vermogen uit te peuteren en Mansory al helemaal niet. Er is daarom maar 19 pk bijkomen, bovenop op de standaard 800 pk. Het koppel steeg van 718 Nm naar 740 Nm. Daar hoef je het dus niet voor te doen.

Waarschijnlijk is dit voorlopig niet het laatste wat we van Mansory gezien hebben. Normaalgesproken zou nu namelijk de Autosalon van Genève plaatsvinden en daar pakt Mansory altijd groots uit. Het lijkt erop dat ze nu ongeveer dezelfde planning aanhouden.