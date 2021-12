Hamilton en Wolff ‘wacht nog straf’ voor spijbelen bij gala

Lewis Hamilton en Toto Wolff vonden het niet nodig om dit jaar naar het FIA gala te gaan, terwijl dat wel verplicht is. Voor spijbelen zijn eigenlijk geen regels: de nieuwe FIA baas heeft gelijk werk aan de winkel.

Het veelbesproken einde van het F1-seizoen van 2021 blijft maar geven. Je zou zeggen dat met de officiële uitroeping van Max als kampioen, alles gewoon ten einde is. Helaas is het voor Mercedes nog niet zo makkelijk om het te laten liggen. Oké, Verstappen als kampioen zo te zien nu wel, maar onvrede richting de beslissingen van Michael Masi zijn er nog steeds.

FIA gala

Normaliter kun je al je onvrede even aan de kant zetten aan het eind van het jaar, wanneer het FIA gala plaatsvindt. Even een mooie huldiging voor de coureurs die dat verdienen en, leuk in het geval van Kimi Raikkönen een aantal jaar terug, er wordt ook alcohol geschonken. Aldaar nam Max zijn trofee in ontvangst en moeten traditiegetrouw de nummer twee en drie ook aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst te nemen.

Hamilton (en Wolff) afwezig

Dit jaar niet. Lewis Hamilton, die de trofee voor plek twee zou moeten aannemen, was niet aanwezig dit jaar. Ook zijn teambaas Toto Wolff sloeg even een jaartje over. Dit uit onvrede voor de beslissingen in de laatste race. Onvrede richting Michael Masi en zijn beslissing om de jongens nog een rondje te laten racen (met Max dus op betere banden, we hebben het allemaal gezien) en daarmee ‘Lewis te bestelen van een welverdiende titel’. Er heerst nog steeds een grimmige sfeer daar bij de Duitse renstal, en een strak-in-pak-gala waar die tweede plek nog even extra erin wordt gepeperd paste niet bij hun huidige stemming.

Spijbelen

Helaas werkt het niet zo dat je mag komen wanneer je zin hebt: volgens de regels moeten de drie beste coureurs van het jaar (Verstappen, Hamilton, Bottas) verplicht aanwezig zijn op het FIA gala. De regels rondom de sancties dan wel straffen die staan op het niet aanwezig zijn op het FIA gala zijn echter niet bekend, waarschijnlijk omdat die nog nooit nodig zijn geweest. Een mooie eerste casus voor de kersverse nieuwe FIA president Mohammed Ben Sulayem. Zijn eerste uitspraak erover is dat er “geen vergiffenis is als er regels zijn overtreden”. Maar Ben Sulayem wil niet direct over gaan naar straffen: “Eerst moeten we kijken of er inderdaad regels zijn overtreden. Het is ook van belang dat een kampioen zich goed blijft voelen in de sport”.

Wel kwam de FIA Mercedes al een beetje tegemoet door een commissie op te richten die gaat onderzoeken hoe het zit met de safetycar-beslissing. Daar heeft Ben Sulayem nog niks aan toe te voegen: “we hebben een ontmoeting gehad met de coureurs en ik heb het gevoel dat de gebeurtenissen volledig zijn besproken.” Ook voegt de kersverse Emirati toe dat de FIA wat betreft dit seizoen de meeste zaken wel heeft besloten en het tijd is om het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Het kan dus zijn dat Mercedes nog iets mag verwachten omtrent hun spijbelen, maar controverse rondom Mercedes benadelen straffen met Mercedes benadelen is niet de manier voor Ben Sulayem om direct populair te worden. Aan de andere kant had Toto ook gewoon even kunnen stage-diven op het FIA gala, dat had iedereen gezellig gevonden. Overigens was Valtteri Bottas wél aanwezig op het gala en ontwerper bij Mercedes James Allison nam voor Mercedes hun prijzen in ontvangst.