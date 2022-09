Uitslag Formule 1: Grand Prix van Italië 2022

Wint Nyck de Vries de Grand Prix van Italië in 2022?

We zijn weer aanbeland op de oude sok in het Parco Nazionale van Monza, voor de snelste Grand Prix van het jaar. In de kolkende rood-gele menigte, gaat Verstappen voor de vijfde zege op rij, maar de Tifosi hopen natuurlijk op een thuiszege voor team rood. Met Leclerc op pole en Verstappen die start vanaf P7, mag Ferrari een beetje hoop hebben. Een beetje.

Verder wordt dit de race dat Nyck de Vries zijn F1 debuut maakt voor het team van Williams. De man uit Sneek mag dit weekend Albon vervangen. Na een goede kwalificatie en de nodige gridstraffen voor anderen, mag Nyck vandaag vlak naast MV1 starten vanaf P8. Een goed optreden zou de kansen voor volgend jaar natuurlijk geen schade doen. Kom dus maar met die hete raceactie!

Start

Russell lijkt even Verstappen te verschalken vanaf de lijn. Maar de Monegask blijft de Mercedes toch voor. Ook als George een poginkje doet om de Ferrari buitenom te passeren in de eerste chicane. Vanaf de tweede rijden starten de twee McLarens, die net als vorig jaar weer een auto lijken te hebben gemaakt specifiek voor Monza en Sochi. Met als nadeel dat Sochi dit jaar niet doorgaat. Norris heeft echter een door Olav Mol fameus gemaakte ‘poepstart’ en zakt meteen weg.

Gasly, Verstappen en Alonso profiteren, maar Norris kan wel snel terugslaan ten opzichte van Alonso. Hoe zit het met die andere Nederlander in het veld, hoor ik u vragen? Wel, die rijdt netjes vlak achter de Alpine van Alonso rond. Nyck gaat na gisteren naast Max van start en de twee houden het ultra netjes. Max pakt de buitenkant en Nyck de binnenkant in de eerste knik van de chicane. Verstappen kan daarna snel opstomen naar P3. In ronde vijf gaat hij ook aan Russell voorbij en is onze held alweer tweede. Ongeloofeloos.

De toppers die achteraan startten hebben ondertussen wisselend succes met hun opmars. Sainz snijdt als een warm mes door de boter, maar Hamilton blijf een beetje haken. Ook Perez gaat eigenlijk voor geen meter. De Mexicaan heeft een lichte beroering met Sainz als die voorbij komt zeilen en even later staat zijn rechter voorrem in de hens. Perez stopt voor harde banden, maar dat doet de rook niet direct verdwijnen. Uiteindelijk kan hij echter toch doorrijden zonder nogmaals te stoppen.

Nog meer rook is er te spotten aan de staart van Vettels Aston Martin. In zijn geval is het echter de schuld van een falende Mercedes power unit. Seb zet zijn groene schicht aan de kant en veroorzaakt daarmee een virtual safetycar. Ferrari maakt op dat moment de briljante call om een pitstop te maken met Leclerc. Hoewel, Ferrari is wel het enige team dat voor deze optie kiest…Dus is dit nou geniaal of weer peteroliedom?

De stop van Leclerc betekent dat onze held wederom soeverein aan de leiding gaat. Na twintig snelle rondjes heeft hij een voorsprong van tien seconden op Russell en vijftien seconden op Leclerc. De Monegask is iets sneller onderweg dan MV1, maar niet veel sneller. Dat wil zeggen: niet snel genoeg om zijn achterstand op Max goed te maken op de tweestop-strategie die hij nu vermoedelijk zal moeten benutten.

Mid Race

De eerste vier en vooral Max heeft een enorme voorsprong op de rest van het veld, omdat Ricciardo de rest ophoudt. Vroeger had je de Trulli-trein, vandaag is Ricciardo echter de machinist. De Ozzie is duidelijk niet zo snel als zijn achtervolgers, maar nadat Sainz hem voorbij is blijft iedereen achter hem steken. Gasly probeert het een keer bijna wanhopig, maar schiet dan rechtdoor in de eerste chicane en moet de plek weer teruggeven.

Verstappen stopt in ronde 26 en is de laatste die zijn softs aan de kant schuift. De Red Bull in handen van Max is opnieuw extreem lief voor de bandjes dus. Dat is waar Ferrari de races op verliest in deze fase van het jaar. Verstappen gaat naar medium en is in zijn eerste volle ronde bijna een seconde sneller dan Leclerc, die nu weer aan de leiding gaat.

McLaren probeert de machinist-skills van Ricciardo ondertussen uit te nutten. Het vraagt DR3 heel voorzichtigjes of hij misschien Gasly en de rest kan ophouden, zodat als Norris zijn stop maakt, hij voor de hele bups naar buiten komt. Op de internationale feed, horen we niet of Daniel antwoord geeft…

Sainz stopt in ronde 31 na zijn eerste stint op mediums. Hij komt achter Perez weer het veld in, maar maakt kort werk van de Mexicaan. De andere Ferrari van Leclerc komt een aantal ronden later binnen voor een set nieuwe softs. Als Leclerc echter weer de baan op komt, heeft hij twintig seconden achterstand op Verstappen. Dat wordt erg lastig voor CL16. Hij heeft weliswaar nieuwere banden, maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat Max’ mediums opeens van een klif afvallen. En LEC moet ook nog maar die bijna twintig ronden kunnen overbruggen met zijn softs.

Max dus gewoon weer naar de winst dus. Hoe vergaat het Nyck dan ondertussen? NdV45 rijdt een solide race en zit bijna continu in de DRS bij Gasly en Ricciardo. Het is een kwestie van wordt het een puntje, of toch niet? Als Nyck hier een punt scoort dan is een zitje voor volgend jaar toch opeens wel erg realistisch zou je zeggen…

Wat Nyck nu moet doen is zijn mediums heel houden en Zhou achter zich laten. Dat wordt nog wel lastig, want Zhou heeft er een set hards onder zitten. In deze fase van de race komen die in hun element. In ronde 44 verliest de Vries bovendien de tow van Gasly en dus de DRS als hij een paar keer moet verdedigen. Is dat de beslissing? Misschien niet, want ook de volgende gang over het rechte stuk resulteert niet in een inhaalactie voor Zhou.

Finish

Net als Nyck toch opeens weer aansluiting vindt bij Gasly en een gaatje lijkt te creëren ten kosten van Zhou, komt er weer een twist. Ricciardo valt nu uit met een kapotte motor en zet zijn auto aan de kant. De McLaren staat op een plek dat een safetycar noodzakelijk is. Ga je nu nog stoppen met luttele ronden te gaan, of hoop je dat de safetycar naar de finish rijdt?

Voor de toppers in de race is het geen moeilijke keuze. De gaten zijn zo groot dat gratis stops op het menu staan. Voor de mannen aan de staart van de top-10 is het lastiger. Stoppen en mogelijk puntjes weggeven. Of doorrijden en daarmee risico lopen dat je om de oren gereden wordt door al die kneuzen achter je, die je de hele race verslagen hebt maar die nog even de glorie komen pakken op vers rubber?

Zowel Norris, Gasly, de Vries en Zhou besluiten niet meer te stoppen…en dat is de juiste beslissing. Max wint, de Vries punten bij zijn debuut. Wat zijn wij toch een land. Racetalent komt hier gewoon uit de kraan. Voor de Tifosi is het knaak. Maar voor ons is het een…Straatfeest!

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Nederland 2022