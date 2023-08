“Britten willen niet meer voor Ferrari werken”

Een bekend F1 journalist denkt te weten waarom Ferrari niet meer vooruit komt. Britten willen niet meer werken voor de Italianen, kennelijk.

Bij het F1 team van Ferrari is het crisas. Van een merk als Ferrari verwacht je dat het elk jaar meedoet om de titel. Aan geld geen gebrek en aan ‘magie’ nog minder. Weinig merken ter wereld hebben zoveel herkenbaarheid en aantrekkingskracht als Ferrari. Toch stamt de laatste titel van Ferrari uit 2008. Toen won het het WK voor constructeurs. Een jaar eerder werd de laatste titel bij de coureurs gewonnen, met Kimi Raikkonen achter het stuur.

We zijn inmiddels dus vijftien jaar verder en in de tussentijd heeft Ferrari het moeten doen met af en toe een overwinning. In 2010, 2012, 2017 en 2018 kwam men nog aardig in de buurt van een titelgevecht. Maar er hebben ook jaren tussengezeten zonder overwinningen. Dat is wel een magere score te noemen.

De paniek wordt dan ook steeds groter in Maranello, zo lijkt het. Mattia Binotto moest na afgelopen seizoen vertrekken als teambaas. Eigenlijk gek, want onder zijn leiding en dankzij zijn strategie om alles in te zetten op het nieuwe reglement, beleefde Ferrari aan het begin van 2022 eindelijk weer een opleving. Even leek het stijgerende paard op weg naar beide titels. Totdat Red Bull de RB18 slanker en beter maakte.

In plaats van Binotto kwam Vasseur over van Alfa Romeo. Maar de Fransman heeft de hete adem van CEO Vigna en einbaas Elkann in zijn nek. Hij lijkt niet te mogen doen wat nodig is om Ferrari weer terug aan de top te krijgen. En daarbij speelt volgens F1 journalist Peter Windsor dat getalenteerde Britse techneuten, niet meer naar Ferrari durven te komen vanwege de toxische werksfeer.

Dit zou volgens WIndsor te maken hebben met het onstlag van James Allison. Deze Britse ontwerper is nu weer aan de slag bij Mercedes. Voorheen werkte hij daar ook al even, maar hij had ook een periode bij Ferrari. Allison maakte destijds bekend dat hij stopte in Maranello omdat zijn vrouw ziek werd en hij terug wilde naar Engeland. Maar volgens Windsor, heeft Ferrari hem zonder pardon aan de kant geschoven ondanks de ziekte van zijn vrouw. Dit zou kwaad bloed hebben gezet bij andere Britse techneuten, die nu wel twee keer nadenken voordat ze zich in het Italiaanse wespennest storten.

Het is maar een theorie van een journalist die ooit het USF1 team wilde oprichten. Maar goed, het strookt wel met het feit dat niemand van Red Bull kennelijk naar Ferrari wilde overstappen. De Italianen probeerden dat zelfs af te dwingen door Laurent Mekies te verbieden voor het einde van zijn gardening leave periode naar Alpha Tauri te gaan. Maar ze vingen alsnog bot.

Zeker nu het budget cap betekent dat je niet zomaar iedereen een extra bak geld kan geven, kan dit wel problematisch zijn voor Ferrari. Het beste team bestaat immers uit de beste mensen. Als je die niet meer kan aantrekken, wordt het allemaal lastig. Wil jij nog wel werken voor Ferrari? Laat het weten, in de comments!