Red Bull: “Wij hebben geen gijzelaars”

Bij Red Bull willen ze niks weten van gijzelaars.

In de Formule 1 is er, zoals altijd, weer een fittie in otwikkeling. Onlangs berichtten we dat Laurent Mekies, nu in dienst van Ferrari als Racing Director, de teambaas wordt van Alpha Tauri. Daar hadden we toen niet veel meer gedachtes bij. Bij Ferrari rommelt het, dus is het logisch dat Mekies een functie elders wel ziet zitten. Bij Alpha Tauri rommelt het ook na het overlijden van Dietrich Mateschitz. Dus is het logisch dat er daar veranderingen worden doorgevoerd.

Toch blijkt nu dat een en ander niet zonder slag of stoot zal verlopen. In de Formule 1 win je als je de juiste mensen hebt. En zeker nu je niet meer gewoon iedereen de grootste zak geld kan geven, is het belangrijk de juiste mensen aan te trekken dan wel te houden. Bij Ferrari is men dan ook naar verluidt niet blij met Red Bull, wat natuurlijk de partij achter Alpha Tauri is. Er is volgens de Italianen voor de beurt gepraat. Volgens teambaas Vasseur zou contractueel nog lang niet alles gladgestreken zijn.

Vasseur lijkt daarop te doelen op het feit dat Mekies helemaal niet zomaar weg kan bij Ferrari. Maar, Vasseur zou er alsnog wel voor openstaan om een dergelijke snelle overgang mogelijk te maken. Echter, dan wil hij wel gelijk oversteken. Van Red Bull zou Ferrari dan Pierre Waché en/of Enrico Balbo willen ontvangen. Beiden zijn technische kopstukken onder Newey bij Red Bull Racing.

Eerder zou Ferrari al gepoogd hebben Dan Fallows los te weken. Echter hij koos voor Aston Martin en wordt aldaar geprezen voor de enorme stap die team groen heeft gezet. Probleem voor team rood is echter: ook Waché en Balbo hebben er naar verluidt helemaal geen trek in om Red Bull te verlaten voor een avontuur in Maranello. Tevens heeft teambaas Horner zich nu publiekelijk uitgelaten over de kwestie:

As usual, there’s plenty of speculation. Will there be a hostage exchange for Laurent Mekies? Well we don’t have any hostages. In terms of personnel moving to Ferrari, certainly at a senior or medium level, there’s nothing planned. Christian Horner, heeft geen gijzelaars

Het valt te bezien of Ferrari voet bij stuk houdt en ‘compensatie’ wil zien voor een vroegtijdig vertrek van Mekies. En zo ja, wat Red Bull dan uiteindelijk te bieden heeft. Wordt dus vervolgd…