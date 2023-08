Autoblog Spot van de Week: Renault Twizy Sport F1

Een Formule 1-uitvoering van de Renault Twizy, gespot in Nederland!

De Renault Twizy is een geinige stadsauto die je zelfs met vleugeldeuren kan krijgen. In drukke Franse steden een onmisbare auto in het straatbeeld. Boek jij maar eens een stedentrip naar Parijs en probeer geen Twizy tegen het lijf te lopen. Succes!

Soms is Renault in een gekke bui. Het blijven immers Fransen. Niemand is de bijzondere Espace F1 vergeten en ook basis van de Twizy kwam Renault met een Formule 1 special. Dat is de Renault Twizy Sport F1 geworden. En er is tenminste eentje in Nederland.

Autoblog-lezer @bizzarrini kwam dit exemplaar namelijk tegen in een garage, op Nederlands kenteken. De Twizy Sport F1 is zeker geen flauw ding met alleen wat aerodynamische aanpassingen. Zo heeft Renault de stadsauto voorzien van een heuse KERS-motor. Hetzelfde systeem dat men gebruikt in de Formule 1.

Het vermogen werd daarmee verzesvoudigd tot 100 pk. Voor Renault bleef het bij een concept in 2013. Bij Oakley Design waren ze echter gek genoeg om het concept tot leven te laten komen. En daarmee staat er gewoon een Nederlands kenteken op deze Renault Twizy Sport F1.

Een zeer bijzondere spot en daarmee een welverdiende Autoblog Spot van de Week. Gefelicteerd @bizzarrini! Met deze winst in de pocket krijg jij een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd.

Ben jij ook iets bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

PS: Als je iets op vakantie gespot hebt maak je ook nog kans op een Autoblog-strandlaken. Vermeld dan even de hashtag #vakantiespot2023 in de beschrijving van je upload. De beste vakantiespots worden gebundeld in een artikel!

Bekijk alle foto’s van de Renault Twizy Sport F1 op Autoblog Spots.