Ferrari maakt het Red Bull maximaal lastig Mekies te halen

Het Ferrari kopstuk is al aangekondigd als de nieuwe teambaas voor Alpha Tauri. Maar team rood ligt maximaal dwars richting Red Bull.

Begin dit seizoen werd duidelijk dat ons aller French Toast vervangen wordt als teambaas van Alpha Tauri. De Oostenrijker is/was volledig onder de radar een van de langst zittende teambazen in de Formule 1 ooit. Of nou ja, we zeggen onder de radar, maar ooit gaf Tost natuurlijk Scott Speed een klap. Dat was toen sensatie, maar sindsdien is de beste man kennelijk wat ontdooid. Daarbij geeft Scott Speed tegenwoordig aan dat hij destijds zelf ook een ongelooflijk arrogante eikel was…dus ja.

Het lijkt erop alsof Tost niet springt maar geduwd wordt. Bij Red Bull en met name Alpha Tauri is er wat verandering op til sinds het overlijden van einbaas Mateschitz. Alpha Tauri gaat dit jaar voor geen meter en de geruchten gaan al tijden dat nieuwe mensen bij Red Bull het team liefst voor veel geld willen verkopen nu F1 extreem heet is. En zo niet, dan wil men het team op zijn minst meer integreren met Red Bull Racing. Mogelijk zelfs door de fabriek in Faenza te verlaten voor een plek in de buurt van Milton Keynes, waar Red Bull Racing huist.

Op 26 april werd meteen door Red Bull aangekondigd dat Laurent Mekies de taken van Tost gaat overnemen. Hij moet dan het team nieuwe richting geven. Ding is echter dat toen Red Bull deze eenzijdige aankondiging deed, Ferrari kennelijk nog van niks wist. En dat ligt nog steeds niet lekker in Maranello. Eerder al berichtten we dat Ferrari engineers van Red Bull wil hebben in ruil voor Mekies. Maar daarbij bleek ook dat noch Red Bull noch die engineers in kwestie daar veel trek in hadden.

Toch blijft Ferrari kennelijk voet bij stuk houden, aldus de Italiaanse tak van Motorsport. Zodanig zelfs dat nu kennelijk John Elkann himself met Red Bulls Christian Horner heeft gesproken, waarbij hij heeft aangegeven Mekies gewoon niet te laten gaan voordat Ferrari wat terug krijgt van Red Bull.

Hoe absurd die notie ook klinkt; Ferrari heeft dus gewoon een contract met Mekies. Daar staat bij de belangrijke mensen in de F1 ook altijd een periode van gardening leave in, om te voorkomen dat iemand alle geheimen direct naar een nieuwe broodheer kan meenemen. Team rood kan de beste man daar gewoon aan houden, mocht het dat willen. In de paddock zoemt nu rond dat dit zo lang kan duren dat het pijnlijk wordt voor Red Bull en Alpha Tauri.

Horner speelde het eerder hard door te zeggen dat het niemand van plan is te laten gaan naar Ferrari. Maar de Italianen spelen de bal nu dus nog harder terug. Mekies wordt zo dus als een pionnetje gebruikt in een machtsspelletje. Maar goed, de beste man had zich ook kunnen realiseren dat het niet handig is om zich aan Alpha Tauri te committeren terwijl hij contractueel nog vastzat bij Ferrari.

Voor Red Bull is het nu de vraag: wil je Mekies zo graag snel hebben dat je toch iemand(en) naar Italië stuurt? Of lijd je gezichtsverlies, haal je bakzijl en zet je iemand anders neer als teambaas bij Alpha Tauri? Het vermoeden is dat het laatste gaat gebeuren. Dat wordt dus vast een cursus Italiaans boeken voor de nietsvermoedende techneutjes bij Red Bull.