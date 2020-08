Bugatti Chiron (en Porsche) crashen op Gotthardpas

Een inhaalactie ging gruwelijk mis voor de bestuurders van een Bugatti Chiron en een Porsche 911, een crash met flinke schade tot gevolg.

Wat een leven: een peperdure sport- of supercar onder de bips en er even op uit voor wat leuke stuurmanswegen. Dat liep niet geheel met een sisser af in Zwitserland vandaag. Op de Gotthardpas mislukte een inhaalactie met een aantal gecrashte auto’s tot gevolg. Twee van de auto’s, de ‘veroorzakers’ van het ongeluk, hadden vette pech.

Het ging namelijk om een Porsche 911 en een Bugatti Chiron. Vooral bij die laatste kan de schade hoog in de papieren oplopen. Het is de 911 die het zwaarst beschadigd is, maar ook de Chiron is te zien met een flink ingedeukt neusje.

Naar verluidt gaat het om een inhaalactie. De grijze Mercedes C-Klasse in de video kwam tegemoet toen een rijtje auto’s een camper inhaalde. Laatste in het rijtje waren de Porsche en Bugatti en de Bugatti wist nog ‘enkel’ de camper te raken. De Porsche kwam dus in een frontale botsing met de Mercedes en flinke schade is het gevolg.

Verdere info en hoe het ongeluk precies gebeurd is, is niet bekend.

