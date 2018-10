Bugatti Chiron LEGO: livepics met bizarre details

Wat een werk heeft er in deze auto gezeten.

Een hele gave stunt van LEGO, eerder dit jaar. In samenwerking met Bugatti kwam de speelgoedfabrikant met een levensgrote Chiron, gemaakt van LEGO-stenen. De creatie weegt 1.500 kg en er werden meer dan 1.000.000 LEGO Technic elementen gebruikt om de Chiron te bouwen.

Het meest bizarre is dat de Bugatti echt kan rijden (video). Een klein motortje met een theoretisch vermogen van 5,3 pk en een geschat koppel van 92 Nm zijn hier verantwoordelijk voor. LEGO en Bugatti hebben de Chiron meegenomen naar de autoshow van Parijs. Onze fotoslaaf maakte daarom enkele fraaie detailfoto’s. Op de plaatjes is goed te zien hoe gedetailleerd de auto is gemaakt.

Check bijvoorbeeld de ‘remmen’, de uitlaat en het interieur. Aan alles is gedacht, zo is de achterspoiler dankzij LEGO Powerfuncties beweegbaar en is de snelheidsmeter functioneel.

Overigens zal de LEGO Chiron geen comfortabel vervoersmiddel zijn. De stoelen zien er op de foto’s niet heel uitnodigend uit.

Er waren 13.438 manuren nodig om de LEGO-creatie te bouwen.