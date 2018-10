Renault toont het ultieme EZ-model

Vandaar ook een handig gekozen naam.

De Salon van Parijs zou de Salon van Parijs niet zijn als een Franse fabrikant het zou laten om een bizarre, knotsgekke en totaal niet levensvatbare concept te onthullen. Vandaag is het Renault dat het spits afbijt met de EZ-Ultimo. De EZ-Ultimo valt onder het ‘EZ-GO‘ label van Renault. Een modellijn waarmee Renault zijn visie toont op de mobiliteit in de nabije toekomst. Zo konden we al kennis maken met de EZ-PRO.

De EZ-Ultimo is een 5,80 meter lang apparaat en meet slechts 1,35 meter in de hoogte. De auto is on-Frans breed met 2,20 meter. Drie keer raden hoe Renault zo’n apparaat classificeert. Juist, als een MPV. Maar natuurlijk, de champignons smaken heerlijk in Parijs.

De EZ-Ultimo is niet zozeer bedoeld als een auto, maar meer als een soort rijdende lounge om je stijlvol en autonoom voort te bewegen. Alles aan de EZ-Ultimo gaat automatisch, zelfs het openen van de deuren. Het ligt waarschijnlijk aan de kolderieke vertalings-machine, maar de ruiten zijn van buiten af niet overal goed zichtbaar, voor een ‘intieme reis’. Aangezien je niet zelf hoeft te rijden in de EV-Ultimo, kun je natuurlijk andere dingen doen. Dus ook handelingen die je liever niet deelt met je medeweggebruiker.

De EV-Ultimo kan tot niveau 4 autonoom rijden. Heel kort gezegd: de auto kan meer dan dat wettelijk nu is toegestaan. Alles in het interieur is gemaakt om je zo prettig mogelijk te laten voelen. Het binnenste is afgewerkt met de mooiste leder-, marmer- en houtsoorten. De EZ-Ultimo is ontworpen onder leiding van Nederlander Laurens van den Acker. Uiteraard zijn er geen productieplannen.

Een video van de auto check je op autojunk.nl.