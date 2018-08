Deze levensechte Bugatti Chiron is van Lego en kan rijden

Hoe gaaf.

De samenwerking tussen Bugatti en Lego gaat steeds verder. Na het schaalmodel van Lego Technic, is het nu de beurt aan een 1:1 model. Je leest het goed; een levensgrote Bugatti Chiron gemaakt van alleen Lego-onderdelen! En ja, dat is gelukt.

Het uiteindelijke product zie je in onderstaande video (mirror). Het is een replica op ware grootte van de 1500 pk supercar van Bugatti. De auto bestaat uit meer dan 1 miljoen Lego-onderdelen en weegt ongeveer 1500 kilo! Ter referentie, dat is ongeveer 500 kilo minder dan de echte Chiron. Het geheel heeft 16 specialisten meer dan 13.000 werkuren gekost, dus dit was een redelijk kostbare marketingstunt. Het meest indrukwekkend zijn de functionele onderdelen, gemaakt van bestaande Lego Technic-componenten. De Lego-auto wordt namelijk aangedreven door 2.304 Lego Power Function-motoren die in totaal 5 pk en een koppel van 92 Nm. De maximumsnelheid is ongeveer 20 km/u.

De feiten op een rijtje:

– In totaal meer dan 1.000.000 LEGO Technic elementen

– 339 soorten LEGO Technic elementen gebruikt

– Geen lijm gebruikt in de assemblage

– Totaal gewicht is 1.500 kg

– Theoretisch vermogen is 5,3 pk

– Geschat koppel is 92 Nm

– Functionele achterspoiler (met behulp van zowel LEGO Powerfuncties als pneumatiek)

– Functionele snelheidsmeter, volledig gebouwd van LEGO Technic elementen

– Ontwikkeling en bouw kostten 13.438 manuren

De motor bestaat uit:

– 2.304 LEGO Powerfunctie motoren

– 4.032 LEGO Technic tandwielen

– 2.016 LEGO Technic kruisassen