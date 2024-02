Bugatti Chiron-opvolger krijgt een hele dikke V16 (ja, V16)

Ja, een V16 motor voor de Bugatti Chiron-opvolger. We weten nu ook WANNEER deze komt!

Hoe volg je een bijzondere supercar op die alle grenzen heeft verlegd? Nou ja, door eentje die ze nog verder verlegt. Het is natuurlijk niet zo moeilijk. Toen Bugatti met de Veyron kwam, dachten we dat die auto het summum was. 1.001 pk, 1.200 Nm, 2.000 kg, 0-100 km/u in 2,5 seconden en een top van meer dan 400 km/u.

Het bleek echter een begin te zijn de ontdekkingsreis van een bijzonder stukje van de automarkt. Want waar de reguliere Veyron best moeizaam verkocht, gold dat niet voor de speciale edities die soms wel twee keer zo duur waren. Enfin, na de Veyron kwam de Chiron en die deed overal nog een stap bovenop. Niet omdat moet, maar omdat ze het konden.

Bugatti Chiron-opvolger

Dus ja, hoe nu verder? Nou, je gaat gewoon door! Het Franse merk is inmiddels overgenomen door Rimac. Dat is als fabrikant weliswaar niet een hele grote speler in de markt, maar wel als het gaat om elektrische aandrijflijnen. Ze verkopen de patenten en helpen fabrikanten met de ontwikkeling van alles dat met EV’s te maken heeft.

Wat dat betreft is het vreemd dat Rimac niet met een elektrische Bugattu Chiron-opvolger op de proppen komt zetten. Zoals we een tijdje geleden al konden verklappen, krijgt deze namelijk een zestiencilinder! En nee, het is niet een doorontwikkeling van de huidige W16 (dat een mengelmoes is van vier VR4-motoren). Nee, het wordt geen W16, maar een heuse V16. Dus ja, wel zestien pitten.

Datum onthulling

Ook weten dankzij de man in regenjas we wanneer de auto komt: 20 juni. Dan zal de Bugatti Chiron-opvolger onthuld worden. De V16 zal overigens niet al het werk hoeven te doen. Het zal namelijk een hybride gaan worden. Nu hebben we geen exacte specificaties over de setup, maar er is een auto in de Volkswagen Group die een enorme verbrandingsmotor combineert met elektromotoren.

Dat is natuurlijk de Lamborghini Revuelto. het zou zomaar kunnen dat Bugatti de basis van de Lamborghini gaat gebruiken en daar zijn eigen draai aan geeft. De Revuelto heeft drie elektromotoren die de hypercar door de WLTP heen helpen en een 6.5 liter V12 die zorgt voor kabaal, emotie en nóg meer voorwaartse drang. Het zal ook niet de eerste Bugatti zijn op basis van een Lamborghini, want het originele 18/3 Chiron-prototype uit 1999 was een Diablo VT met W18-motor en speciaal koetswerk:

Fotocredit: Bugatti Mistral aan Zee door @uitsmijter via Autoblog Spots!

