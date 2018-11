Afrojack scoort nieuwe Lamborghini

In de meest letterlijke zin van het woord.

Je zal alles al hebben wat je hartje begeert. Neem Afrojack bijvoorbeeld. Niet omdat het een algemeen voorbeeld is, maar omdat er ab-so-luut wereldnieuws te melden is. Afrojack geldt als een van de beste DJ’s te wereld en sowieso een zeer succesvolle. Wil je een gigantische zaal vullen met mensen die gigantische pupillen hebben en 8 uur nonstop dansen? Met Afrojack is dat zo geregeld. U begrijpt, de best man is hot.

Omdat hij zo in trek is, kan hij behoorlijke factuurtjes schrijven. Het resultaat daarvan is dat hij nu zoveel geld heeft dat hij alles kan kopen wat zijn hartje begeert. Naast een Bugatti Chiron en Ford GT die hij (samen met Jeroen van den Berg) heeft, zien we geregeld een Lamborghini voorbij komen. Lamborghini heeft blijkbaar een speciaal plaatsje in het hart van de getalenteerde DJ. Hij heeft nu namelijk een nieuwe Lamborghini, maar letterlijker dan je zou verwachten.

Naar het schijnt heeft Afrojack een nieuwe vriendin. Haar naam: Elettra Miura Lamborghini. Nee, niet een elektrische Lamborghini, maar een dame van vlees en bloed. Met miljoenen volgers. Het schijnt dat de twee zeer close zijn. Ze hebben het een tijdje stil gehouden, maar binnenkort verschijnen ze samen op de rode loper op een groot evenement. Welke dat is, is vooralsnog onbekend. Wat wel bekend is, is dat Elettra Miura Lamborghini een groot fan is van Reggaeton en Hip Hop. Een iets ander genre, dus.

Nu hoor ik u denken: “Waarom een AutoBlog Boulevard-artikel op de late zondag?” Het is namelijk zeer autogerelateerd nieuws! Elettra Miura Lamborghini heeft niet alleen de naam van een Lamborghini, ze is daadwerkelijk een Lamborghini. Het is namelijk de kleindochter van Ferruccio Lamborghini. Ze is geboren in 1994 en is schijnbaar bekend van een programma genaamd “Geordie Shore”, ongetwijfeld een soort van Downton Abbey.

Imagecredit: elettramiuralamborghini op Instagram