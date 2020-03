De Bugatti Chiron Pur Sport is gemaakt voor het circuit

Al is het maar de vraag of deze Chiron het circuit ooit gaat zien.

De Bugatti Chiron is een extreme auto. Extreme prijs, extreme specs, extreme snelheid. Alhoewel, snelheid? Op een recht stuk is het inderdaad een bizar vlotte machine, maar het is niet een auto waarmee je lekker op een kronkelend achterweggetje gaat rijden. Dan heb je liever iets als een Lotus. Een lichte, wendbare auto.

Dat vonden Bugatti-klanten ook. Niet dat ze een Chiron met elektrische ramen als optie wilden, maar ze wilden wel wat beter in de bochten kunnen rijden. Bugatti heeft geluisterd naar deze ‘kritiek’ en komt daarom met de Bugatti Chiron Pur Sport. Een auto die gefocust is op aerodynamica, minder gewicht en een andere krachtverdeling.

Om te beginnen met de motor: die is nog steeds een 8,0-liter W16 met vier turbo’s die maximaal 1500 pk levert. De technici bij Bugatti hebben wel een beetje met de motor gespeeld, waardoor je het gaspedaal nu iets langer ingedrukt kunt houden. De toerenteller stopt nu bij 6900 RPM, 200 meer dan bij de standaard Chiron. De gear ratios zitten nu vijftien procent dichter bij elkaar, waardoor de Chiron het motorvermogen beter moet kunnen gebruiken en sneller aangesproken kan worden. De Pur Sport is daardoor veertig procent ‘elastischer’ dan de normale Chiron. Wat ‘elastisch’ ook mag betekenen.

Het chassis hebben ze niet onaangetast gelaten: de voorvering is 65 procent harder, de achtervering 33 procent harder. De adaptieve dampers zijn gericht op performance, comfortabel rondcruisen zit er bij deze Chiron dus niet meer bij. De velgen noemt Bugatti Aero alloys en vloeien beter door de lucht én ventileren de remmen beter dan de standaardwielen. Die velgen zijn ook nog eens een ruim tiental kilo lichter dan normaal, mede daardoor is een Pur Sport 19 kilogram lichter dan de gewone Chiron. Om die velgen zitten door Michelin ontwikkelde Sport Cup 2 R-banden, met 285/30 R20 aan de voorzijde en 355/21 R21 om de achterwielen.

Als je 1500 pk onder je rechtervoet hebt en in een auto zit die is bedoeld voor bochten, is het ook wel fijn als de aerodynamica in orde is. Wees gerust, dat zit bij deze Bugatti wel snor. De voorbumper heeft bijvoorbeeld grotere luchtinlaten en een grotere hoef-opening. De meest opvallende wijziging is echter die flinke spoiler op de achterzijde. Waar de spoiler van de standaard Chiron zich automatisch kan aanpassen naar de omstandigheden, lijkt de spoiler van de Pur Sport vast te zitten. Deze spoiler is 1,9 breed en genereert ‘gigantische hoeveelheden aan downforce‘. De laatste uiterlijke wijziging is de uitlaat. Deze twee pijpen zijn lichtgewicht en gemaakt van 3D-geprint titanium.

Nul-naar-honderdtijden of topsnelheid geeft Bugatti op het moment niet, maar waarschijnlijk liggen die lager dan bij de gewone Chiron. De versnellingsbak lijkt bijvoorbeeld geoptimaliseerd te zijn voor acceleratie, de extra downforce zal ook niet helpen met de Vmax. Maar daar gaat het bij deze Pur Sport ook niet om. Bugatti zegt deze Chiron te hebben ontwikkeld voor het betere bochtwerk. Of, om Stephan Winkelmann te citeren: “Een hypersportscar die hunkert naar landwegen met zoveel mogelijk bochten.”

Nou lijkt het deze schrijver sterk dat deze Bugatti Chiron Pur Sport ooit een landweggetje gaat zien. Dat lijkt eigenlijk ook niet echt leuk. Vooral als je kijkt naar de prijs: 3,2 miljoen euro. Bruto. Daar moet onze overheid dus eerst nog een berg belastingen overheen gooien. Een auto voor op een landweg? Dacht het niet. Een circuit komt al eerder in de buurt. Al lijkt een leven in een privécollectie in een afgesloten loods toch het meest waarschijnlijke scenario… In de tweede helft van 2020 begint de Franse autobouwer met productie, uiteindelijk gaan ze er zestien exemplaren bouwen.