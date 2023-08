Steeds meer mensen op de weg zonder rijbewijs of kenteken

Een rijbewijs of een kenteken op de auto, ach heb je toch niet nodig?

Het begint steeds meer een rommeltje te worden op de Nederlandse wegen. Administratief gezien dan. Uit een analyse van ANP blijkt namelijk dat er steeds meer mensen worden betrapt op het rijden zonder een kenteken of rijbewijs. Er is een stijging waarneembaar op dit vlak.

Rijden zonder (geldig) rijbewijs of kenteken

Je leest wel vaker in het nieuws. Man of vrouw staande gehouden en blijkt al 15 jaar rond te rijden zonder rijbewijs. Het lijken uitzonderingen, maar niemand kan meten hoe groot de groep rijbewijslozen op de weg echt is. De pakkans is klein, waardoor mensen de gok wagen zonder rijbewijs de weg op te gaan. Heel slim is het niet: je bent niet verzekerd en in het geval van een ongeluk moet je zelf opdraaien voor de kosten.

Het rijden zonder geldig rijbewijs of het rijden met een valse kentekenplaat valt onder misdrijven. In de eerste zes maanden van 2023 constateerde de politie maar liefst 6.400 overtredingen op dit gebied.

Een enorme stijging in vergelijking met de afgelopen jaren. Zo waren er in 2019 bijna 3.700 overtredingen in de eerste zes maanden. In 2013 waren in dezelfde tijdsperiode slechts 2.600 overtredingen binnen deze categorie. Dit terwijl de politie niet meer is gaan controleren. Wel zijn er meer auto’s op de weg dan 10 jaar geleden.

Boete

Het rijden met valse kentekenplaten kan een boete van duizenden euro’s en/of een celstraf opleveren. De boete voor het rijden zonder rijbewijs bedraagt 340 euro. In de praktijk is de pakkans klein. Rijden met valse kentekenplaten valt natuurlijk op als de politie je kenteken checkt, maar voor het rijden zonder rijbewijs moet je echt staande gehouden worden voor een heterdaad. Door de lage pakkans is de kans groot dat het aantal wettelozen toeneemt.

Foto: Bentley Bacalar is zijn kenteken vergeten via Autoblog Spots