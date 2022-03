Wil jij een zeer exclusieve (niet bestaande) Bugatti voor 12,5 miljoen euro?

Ja joh, smijt er nog maar 4,5 miljoen euro bij op. Er wordt een zeer exclusieve Bugatti Centodieci aangeboden voor het duizelingwekkende bedrag van 12,5 miljoen euro.

Bugatti speelt een leuk spelletje met ons. Namelijk het spelletje ‘hoe erg kunnen we één chassis uitmelken?’ Wij kunnen namelijk de Chiron wel waarderen, maar de rest is wat ons betreft een beetje… overbodig. Ja, echt. Er zijn maar zo veel dingen die je kunt doen met een 8.0 liter W16 motor op dezelfde basis en Bugatti zit ver over hun limiet heen.

Doelen

Toch zouden Bugatti en eventuele Bugatti-aficionado’s dat graag willen tegenspreken. De Chiron is de gebalanceerde luxe/hypercar. De Divo is een duurdere, exclusieve versie die iets beter de bocht om gaat. Het midden tussen die twee is de Chiron Pur Sport. Bijna 500 rijden doe je met de Chiron SS en SS 300+. Met extreem veel geld smijten omdat je de enige auto van zijn soort wil doe je met de La Voiture Noire. Ongelimiteerd lol trappen met een soort X-Wing op wielen doe je met de Bolide. Dan hebben we ze wel gehad, toch?

Centodieci

Toch niet. Wij waren hem alweer bijna vergeten, maar er is nog één. De Centodieci. Je vergeet ‘m makkelijk omdat het grof gezegd weer een veredelde Chiron is. 8.0 W16 motor achterin, zelfde soort specs, nog meer geld. Er komen namelijk maar tien stuks van de op de EB110 geïnspireerde hypercar, die 8 miljoen euro per stuk moeten kosten. Bedoeld voor mensen die echt niet meer weten wat ze moeten doen met hun geld, waarvan er trouwens al lang tien stuks zijn gevonden.

Bugatti Centodieci voor 12,5 miljoen euro

Ben jij nou iemand die écht niet weet wat te doen met een flinke bak geld en baal je dat je achter het net viste bij de sollicitaties voor een Bugatti Centodieci? Goed nieuws! Er staat er eentje te koop. Wel moet je iets bijbetalen: 12,5 miljoen euro moet de in 2023 gebouwde Centodieci kosten. Dat is inderdaad 4,5 miljoen euro bovenop de originele vraagprijs. Je kunt bijna een Divo kopen voor dat geld.

Gebouwd?

Ho eens even: ‘gebouwd’ in 2023? Nee, dat is geen tikfout. De auto moet namelijk nog gebouwd worden. De 10 exemplaren staan op de planning voor vroeg in 2023, maar de tien klanten hebben een ‘build slot’ gekregen. Dit is een bekend systeem: je koopt het recht op een auto en doet een aanbetaling, vervolgens betaal je de hele auto wanneer je je specificatie hebt vastgesteld. Deze Bugatti Centodieci voor 12,5 miljoen euro is dus enkel een build slot. Het is het recht op de auto dat je koopt, maar je mag hem nog wel zelf op smaak maken. Wel nog even geduld hebben.

Desalniettemin is het gewoon een gigantisch groot bedrag, helemaal omdat het nog niet gaat om een fysieke auto. Wel mag de koper zich toevoegen aan een illuster clubje dat onder meer bestaat uit Cristiano Ronaldo. Bepaal zelf maar of dat de deal versterkt of verbreekt. Kopen kan via JamesEdition.