Je nieuwe Mercedes geeft info door aan de Rijksoverheid

De titel klinkt misschien enger dan het daadwerkelijk is. Feit is dat je Mercedes info doorspeelt aan de Rijksoverheid.

Gloedjenieuwe Mercedes-Benz gekocht of geleased? Gefeliciteerd. Weet ook dat je meteen bijdraagt aan nog beter wegdek in Nederland! Mercedes-Benz en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat slaan namelijk de handen ineen. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt op de beurs Intertraffic Amsterdam.

Mercedes werkt samen met Rijksoverheid

Moderne auto’s zitten vol met sensoren en daar is een Mercedes geen uitzondering op. Die informatie gebruikt de auto via de diverse hulpsystemen, maar kunnen ook voor andere zaken van toepassing zijn. Mercedes gaat verzamelde informatie van auto’s in Nederland doorgeven aan de Rijksoverheid. Maak je geen zorgen. Dit is volledig anoniem en voor een periode van twee jaar.

Doelstelling is voor wegbeheerders om een frequenter en completer beeld van de onderhoudstoestand op de weg te krijgen. Ook komen zo verkeersonveilige situaties beter in beeld.

De Mercedes ‘leest’ onder meer of het wegdak glad is, of verkeersborden en belijning nog goed zichtbaar zijn en of de weg op sommige punten beschadigd is. Die informatie komt bij de wegbeheerders terecht. Vervolgens krijgt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op deze manier in kaart waar de prioriteiten liggen voor onderhoud of reparatie aan het wegdek. Ook kan de info gebruikt worden om strooiwagens in de winter beter aan te sturen.

Op dit moment verzamelen we informatie over onze wegen via bijvoorbeeld vaststaande sensoren of rondrijdende weginspecteurs. Doordat nu niet continu kan worden gemeten, is ons wegbeeld niet actueel. Door duizenden auto’s van Mercedes-Benz te gebruiken, weten wegbeheerders sneller wat de kwaliteit van hun weg is Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat)

Eind 2023 volgt er een evaluatie vanuit de overheid om te kijken of het project van meerwaarde is geweest.