Deze bijzondere Britten verschenen dit jaar op kenteken

Onder de auto’s die in de eerste vijf maanden van 2024 een nieuw kenteken hebben gekregen, zitten vele Engelse luxe (sport)auto’s, van heel klein tot heel groot.

De duik in het RDW gegevens was tot nu toe gericht op de Italiaanse merken in de omgeving van Modena. Voor dit deel verhuizen we naar het vaak natte en koude Engeland. Niet altijd de beste plek om lekker bruin te worden, maar wel zeer interessant als je van de sportieve en luxe auto’s houdt die daar gemaakt worden.

Aston Martin

Op 1 juni stonden 1.757 Aston Martins geregistreerd op Nederlands kenteken. Veertig daarvan hebben de platen pas dit jaar ontvangen. In vier gevallen gaat het zelfs om blauwe klassieker kentekens: een witte DB Mk3 uit 1959, een grijze DB5 uit 1965 (bekend van de James Bond films), een eveneens grijze DB6 uit 1966 en een blauwe DBS uit 1969.

Cygnet

Het blijft een vreemd uitstapje van Aston Martin, de Cygnet die op basis van de kleine Toyota iQ is gemaakt. Want wie denkt nou bij een 1.3 liter viercilinder aan Aston Martin? Niet veel mensen, dat blijkt ook wel uit de verkoopcijfers die totaal niet in de buurt zijn gekomen van de 4.000 per jaar waar men op gehoopt had. Uiteindelijk zijn er maar 786 exemplaren geproduceerd. Twee Cygnets zijn dit jaar door de RDW op kenteken gezet, beiden in het blauw. De Cygnet die we onlangs tegenkwamen op Marktplaats was het dus niet.

DBX en DB12

De populairste Astons van dit moment zijn toch wel de DBX en de DB12. Van de DBX zijn er zes op kenteken gezet, waarvan vier DBX707 uitvoeringen. Er zat echter maar één volledig nieuw exemplaar tussen, de rest is als import uit het buitenland gehaald.

De eerste DB12 is pas in november 2023 op kenteken gezet, maar de aantallen nemen nu flink toe. Op 1 juni stonden er 16 op gele platen, waarvan 7 Volante’s, de open versie.

DBS Volante

Van de DBS Volante zijn er dit jaar vijf op kenteken verschenen, opnieuw allemaal geïmporteerde exemplaren. In één geval gaat het om de DBS Volante die tussen 2007 en 2012 geproduceerd werd. De andere vier zijn van de huidige DBS serie, de DBS Superleggera Volante, voorzien van een indrukwekkende 5.2 liter V12 met 725 PK. De duurste heeft een nieuwprijs van €484.777. Een bijzondere matgroene lak zal daar ook wel wat aan bij hebben gedragen.

Bentley

Aan Bentley’s werden tot aan juni 79 nieuwe kentekens uitgereikt, waarvan 22 aan Bentayga’s. Daaronder zitten ook de eerste twee exemplaren van de zeer luxe Bentayga Extended Wheelbase Mulliner uitvoering, waarvan de duurste een prijskaartje heeft van € 478.921.

Bentley Mark VI

Onder de acht klassiekers die geregistreerd zijn, zien we driemaal een Mark VI. Dit was een chique “Saloon” die gebouwd werd tussen 1946 en 1952. Motorisch waren er twee varianten, namelijk de ‘4 ¼L’ en de ‘4 ½L’ versie, beiden een 6 cilinder in lijn. Bij de RDW gegevens van twee exemplaren zien we echter direct iets vreemds. Beiden zijn namelijk uitgevoerd met een 8 cilindermotor met een inhoud van 6.516 cc!

Foto: Gallery Aaldering

In minstens één geval gaat het om een Mark VI die is omgebouwd tot een Bentley Speed Eight Le Mans ‘Racing Green Engineering’ en die is uitgerust met een Bentley B81 motor. Geen chique Saloon dus, maar een serieuze racer, die in 2023 volledig is opgebouwd.

Twee gelimiteerde Continentals

We zullen de Continental GT en GTC zeker niet goedkoop noemen. Nieuwprijzen beginnen vanaf een goede 3 ton, maar tussen de RDW registraties zien we twee exemplaren die daar ver boven zitten.

De eerste is een blauwe Continental GTC Speed Edition 12, een versie om het 20-jarig bestaan van Bentley’s W12 te vieren en waarvan er maar 120 geproduceerd zullen worden. De geregistreerde catalogusprijs van dit exemplaar toont een bedrag van € 536.268.

Nog net iets duurder, met een prijskaartje van € 541.738, is een groene Continental GT Le Mans Collection. Opnieuw een uitvoering om iets te vieren, deze keer de 20e verjaardag van Bentley’s 6e overwinning bij de 24 uur van Le Mans.

Lotus

Tsja, het is een beetje een gevoelig onderwerp, is Lotus nog wel Engels te noemen? In dit geval leggen we die discussie naast ons neer en kijken we gewoon naar alle auto’s van het merk Lotus die in de eerste vijf maanden van dit jaar op kenteken zijn gezet.

Eletre en Emeya

De Eletre is met 76 registraties duidelijk het populairste model van Lotus. Zes eigenaren hebben daarbij gekozen voor de Eletre R met een onwijs hoog vermogen van 918 pk!

Dezelfde 918 PK krijg je ook in de Emeya R, daarvan zijn er vier op kenteken gekomen. Plus nog drie exemplaren die er ‘slechts’ 603 PK uit halen.

Emira

De Lotus-liefhebbers zullen blijer zijn met de informatie dat er ook nog vijf Emira’s op kenteken zijn verschenen. Niet in China gebouwd, maar nog gewoon in Engeland. Eéntje daarvan zelfs met de zescilinder.

Om het lijstje van de Lotus registraties nog even compleet te maken: 1x Elan (uit 1991), 9x Elise, 2x Esprit, 1x Europa, 1x Evora en 3x Exige. Lotus is in ieder geval met één ding consequent gebleven: namen die met een E beginnen.

McLaren

Foto: Louwman Exclusive

McLaren, oftewel ‘Mc Laren’ in het RDW register. Er verschenen slechts vijf McLarens op Nederlands kenteken in vijf maanden tijd, het is natuurlijk een klein merk met relatief dure auto’s. Vier stuks kwamen via de import naar Nederland, een MP4-12C, een McLaren GT en tweemaal de 720S Coupé.

De nieuw geleverde McLaren is een 750S Spider, daarvan stonden er op 1 juni twee op Nederlands kenteken.

Rolls-Royce en Rolls Royce

Van consistentie is in het RDW register niet altijd sprake. Zelfs de nieuwe Spectre’s worden onder twee merknamen geregistreerd, met en zonder streepje. Veertien werden er geregistreerd, met een prijskaartje van gemiddeld iets boven de vijf ton.

Een nog iets hoger prijskaartje is te vinden bij de drie Phantoms die geregistreerd zijn. Die kostten oorspronkelijk nog een tonnetje meer, maar aangezien ze allemaal al zes jaar of ouder zijn, zal er wel sprake zijn geweest van enige afschrijving.

Opvallend in de lijst van nieuwe kentekens is dat er qua volledig nieuwe auto’s alleen Spectre’s zijn geleverd. Geen Cullinan, geen Dawn, geen Ghost, geen Phantom, geen Wraith. Deze modellen (behalve de Dawn) zijn wel op kenteken verschenen, maar dat waren allemaal geïmporteerde exemplaren. Alles is op dit moment blijkbaar gericht op de Spectre.

Silver Ghost

Zes klassieke Rolls-Royces zijn op blauwe platen gezet en eentje willen we toch even benoemen. Het is namelijk een blauwe 40/50 HP Silver Ghost uit 1920, meer dan 100 jaar oud dus. Uitgerust met een indrukwekkende 7.4 liter zescilinder. We zullen het maar niet hebben over de CO 2 uitstoot van dat blok.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @Row1, via Autoblog Spots