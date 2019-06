‘Bugatti gaat meer miljoenen-projecten bouwen’

'Het nieuwe Bugatti' gaat verder dan enkel een Chiron en een Divo in het gamma.

Heeft Bugatti de coachbuild-handschoen weer opgepakt? Met de komst van de La Voiture Noire leek de autobouwer een voorzichtig startschot te hebben gegeven. Dat was een one-off, maar het lijkt er op dat Bugatti nog veel meer van plan is dan enkel die ene one-off.

Bugatti is al een merk voor enkel de allerrijksten. Met een lange historie en de Volkswagen Groep als daddy kan het bedrijf meer voor elkaar krijgen dan kleinere jongens als Koenigsegg en Pagani. Door eventueel met een serie nóg exclusievere auto’s te komen laat Bugatti de klanten watertanden. Het maakt dan niet meer uit wat voor prijskaartje het heeft. Of het nu 10, 15 of 20 miljoen euro is.

Volgens Girardo & Co. Ltd gaat het gerucht dat Bugatti iets speciaals in petto heeft voor Pebble Beach. Op dit exclusieve autofeestje zou het merk een nieuwe auto onthullen. Dit nieuwe model zal geïnspireerd worden op de originele EB110SS. In tegenstelling tot de La Voiture Noire gaat Bugatti volgens de geruchten niet één, maar 10 exemplaren bouwen van dit nieuwe model met een prijskaartje van 8 miljoen per stuk.

Het gerucht komt enigszins overeen met een recent interview dat Bugatti deed met Bloomberg. Daar kwam ter sprake dat het merk inderdaad overweegt meer bijzondere (one-off) auto’s te bouwen voor vermogende verzamelaars die al een Veyron of Chiron hebben. De Monterey Car Week gaat begin augustus van start. Het is afwachten of Bugatti inderdaad iets gaat presenteren.