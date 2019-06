Serieus, Lamborghini maakt off-roader van Huracán EVO

Het moet niet gekker worden.

Lamborghini mag dan onlosmakelijk verbonden zijn met snelle sportauto’s, het merk heeft absoluut een geschiedenis met off-roaders en SUV’s. Het merk, van oorsprong gespecialiseerd in het maken van tractoren, heeft jaren geleden bijvoorbeeld de illustere LM002 in productie gehad. Tegenwoordig produceren de Italianen de Urus, al is dit voornamelijk om een grotere doelgroep te bereiken en daarmee meer geld binnen te harken.

Vandaag doet Lamborghini voorzichtig een stap in een opmerkelijke richting: het maakt van zijn meest krachtige en sportieve Huracán een heuse off-roader. De zogenaamde Huracán Sterrato is een studiemodel op basis van de EVO. Dit betekent dat hij wordt voortgestuwd door de 640 pk sterke 5,2-liter V10 uit de EVO en diens LVDI-systeem gebruikt om de vier wielen zo goed en efficiënt mogelijk aan te drijven. Het systeem is in de Sterrato overigens gekalibreerd voor onverharde terreinen, waardoor het zich focust op acceleratie en tractie. Daarnaast wordt overstuur zoveel mogelijk gestimuleerd.

De aanpassingen aan de Huracán gaan uiteraard verder dan enkel wat geknutsel aan de elektrische systemen. Zo is de Sterrato voorzien van een liftkit die de auto ongeveer 5 centimeter hoger op zijn poten zet. De Lamborghini krijgt daarnaast een nieuw lichaam waarbij de wielkasten zijn vergroot om plaats te maken voor ballonbanden, die 20″ velgen omhelsen. De Sterrato kan tenslotte rekenen op een aantal verstevigingen en een LED-verlichtingspakket.

Hoewel dit een vrij merkwaardig bericht is voor de vroege dinsdagavond, is het zeker niet de eerste keer dat Lamborghini een dergelijk idee uitwerkt. In het verleden heeft het bijvoorbeeld soortgelijke auto’s gemaakt op basis van de Jarama en de Urraco.