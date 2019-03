Livepics: Bugatti La Voiture Noire

Historisch correct, mooi uitgevoerd en niet te commercieel.

Wat mij betreft nu al de winnaar van de autoshow in Geneve; La Voiture Noire. Het is een one-off, er is dus slechts één exemplaar. Een waardig vervolg van een lange traditie aan coachbuilding (handgemaakte carrosseriebouw).

De oudste zoon van oprichter Ettore Bugatti was Jean Bugatti, volgens velen een visionair die zijn tijd ver vooruit was. Vanaf de late jaren 1920 beïnvloedde hij de ontwikkeling van het autobedrijf met zijn eigen ideeën en ontwerpen, voordat hij in 1936 op 27-jarige leeftijd verantwoordelijk werd voor het management. Met zijn baanbrekende ontwerpen voor carrosserieën, motoren en chassis creëerde hij een aantal buitengewone voertuigen, tot zijn tragische dood bij een ongeval in 1939, waardoor hij een plek in de geschiedenis van de auto veroverde. Zijn mooiste en bekendste ontwerp is de Atlantic. Net als het bedrijf zelf zou Jean dit jaar 110 jaar oud zijn geweest.

De exclusieve nieuwe ‘Voiture Noire’ (in het Frans: de zwarte auto) is een herinnering aan ‘la Voiture Noire’, een Type 57 SC Atlantic, de beroemdste creatie van Jean Bugatti. Het opmerkelijke ontwerpelement was een dorsale naad die liep van het scharnier in de gespleten motorkap tot aan de achterkant. De Type 57 SC Atlantic was een buitengewone Grand-Tourer en een tijdloze creatie. Tegenwoordig is het een van de meest waardevolle klassieke auto’s ter wereld. Slechts vier Atlantics werden gemaakt tussen 1936 en 1938, elk met gedetailleerde verschillen afzonderlijk gemaakt voor de klant. Drie van deze buitengewone coupés bestaan ​​nog steeds. De tweede auto die werd gebouwd, werd door Jean Bugatti zelf en door enkele van de Grand Prix-coureurs van Bugatti onder zijn vrienden gebruikt. De wereld is al meer dan 80 jaar op zoek naar deze Atlantic. De auto verdween waarschijnlijk voor de Duitse invasie in de Elzas, toen deze naar een veilige regio zou worden gestuurd (zie ook deze video).